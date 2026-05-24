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▲《真珠美人魚》在台灣播出超過20年，經典主題曲至今仍是全台大合唱的集體回憶。（圖／回歸線娛樂）

臺灣人的集體回憶 每一首歌都會唱的「真珠旋律」

▲《真珠美人魚》原作漫畫家花森小桃（花森ぴんく）親自手繪波音賀圖，並在平台X上感謝全球粉絲的生日祝賀。（圖／翻攝自花森ぴんくX）

臺灣聲優錢欣郁讚 最清醒、重友情的果斷女孩

▲《真珠美人魚》名場面！波音「頭痛吐槽」至今仍是臺灣網友愛用的熱門網路迷因。（圖／回歸線娛樂）

▲2026台北國際動漫節《真珠美人魚》台配波音聲優錢欣郁登場，與台下一起大合唱「七彩的微風」。（圖／回歸線娛樂）

X 平台湧現手繪潮 各國齊賀「永遠的水色公主」

▲每逢5月24日波音生日，各國二創繪師便會在社群平台 X 引爆「#寶生波音生誕祭」手繪潮。（圖／@Krmk_Unknown）

▲每逢5月24日波音生日，各國二創繪師便會在社群平台 X 引爆「#寶生波音生誕祭」手繪潮。（圖／@nomi_drawings）

「水色珍珠音調！」陪伴無數臺灣觀眾長大、至今仍是七八九年級生共同回憶的經典懷舊動漫《真珠美人魚》，劇中人氣角色、北大西洋的人魚公主「寶生波音」於今（24）日迎來生日。這部超過20年的作品，至今在臺灣仍擁有恐怖的影響力，只要任何一首劇中歌曲的前奏響起，幾乎大家都能「一字不漏」地接唱。而在波音生日這天，世界各地的二創繪師紛紛在社群平台 X（原推特）上傳精美的手繪祝賀圖。為臺灣版「波音」獻聲的資深配音員錢欣郁老師，也曾大方分享她眼中這位人魚公主的獨特魅力。《真珠美人魚》是由講談社連載、花森小桃作畫、橫手美智子負責腳本的少女動漫，自2003年日本首播，隨後引進臺灣電視台，已陪伴觀眾超過20個年頭，對臺灣人而言，《真珠美人魚》不僅僅是一部動畫，更是一場「全台走入KTV與動漫展的音樂大合唱」。從主題曲〈太陽的旋律〉、反派名曲〈黑色協奏曲〉，到波音的個人曲〈Ever Blue〉、〈水色的旋律〉，幾乎每一首都是「點擊破百萬」的國民神曲。時至今日，只要在各大社群或大型活動上大喊一聲「用閃亮的歌聲開始現場演唱」，依然能瞬間召喚出無數「人魚公主與王子」在台下接唱，熱度歷久彌新。寶生波音是北大西洋的人魚公主，所屬真珠為水色，與主角七海露亞是同班同學，為劇中第二位登場的美人魚公主。雖背負著亡國的沉重過去，但波音在陸地上展現了極其開朗且成熟的一面。相較於露亞在感情上的迷糊，波音往往擔任朋友們最可靠的軍師。除了日本原聲聲優寺門仁美的精彩演繹，臺灣觀眾最熟悉的，莫過於資深配音員錢欣郁那充滿活力又甜美的嗓音。錢欣郁表示，波音在朋友中扮演著關鍵的黏著劑，「她是一個心思細膩，而且超級重友情的女孩。每次露亞遇到感情挫折，波音總是第一個陪在她身邊、幫忙出主意。她非常果斷，看事情很透徹，是團隊裡少有的『清醒擔當』。」今年初台灣代理商「回歸線娛樂」在台北國際動漫節舉辦《真珠美人魚》台配聲優見面會時，錢欣郁表示，看到台下那些當年的小女孩、小男孩，如今都已長大成人，卻仍熱愛這部作品。《真珠美人魚》雖然播畢多年，但寶生波音那份重友情、敢愛敢恨的果斷性格，與那一首首經典的水色旋律，已深深烙印在觀眾心中，成為永遠不會褪色的童年。社群平台 X，每年5月24日都會準時響起「#宝生波音生誕祭」的祝賀浪潮。來自世界粉絲紛紛施展畫筆，繪製出各式精美的手繪二創。一張張用心的畫作在網路上瘋傳，祝賀這位陪伴大家度過少女時代的女神生日快樂。