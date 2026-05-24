經典卡通角色「貝蒂娃娃（Betty Boop）」，誕生將近一個世紀後，將迎來首部真人改編電影！據好萊塢媒體《Variety》獨家報導，憑藉美劇《小學風雲》斬獲艾美獎的當紅才女昆塔·布倫森（Quinta Brunson），將與弗萊舍工作室（Fleischer Studios）以及影視巨頭 MRC 合作，擔任本片的主演與故事主創。
電影故事將帶領觀眾回到1930年代經濟大蕭條時期，從原創者麥克斯·弗萊舍的視角出發，深入探索這位藝術家在面對創作自由與商業壓力時的拉扯，並追溯貝蒂娃娃如何從一紙原稿，演變成逐漸擁有自主意志、進而形塑全球流行文化的「世紀圖騰」。
對於這次的破天荒合作，原創者的孫子、現任弗萊舍工作室負責人麥克·弗萊舍表示，「昆塔完美地體現了貝蒂對生活的熱愛、智慧與同理心。光是聽到她飾演貝蒂，那個跨越時空的感覺就彷彿躍然紙上。」
世紀符號的影響力 昆塔·布倫森：這是一個永恆的故事
身高嬌小、擁有招牌捲髮與喜劇天賦的布倫森，被盛讚為「神還原」的完美選角。談及創作初衷，她表示「貝蒂娃娃是我們文化中十分被喜愛的卡通人物，她總是保持著迷人的小眾感。近一個世紀以來，她對流行文化產生了低調卻不可忽視的影響。」
布倫森說明，隨著對貝蒂起源進一步的了解，她認為背後有一個更深層的故事值得被講述，「這個故事可以被探討得令人耳目一新、具顛覆性且永恆，就像貝蒂本人一樣。」
好萊塢金獎團隊護航 經典 IP 的文藝復興
貝蒂娃娃自1930年誕生以來，曾出現在百餘部卡通中，更是橫跨時尚、美妝與各大聯名品牌的巨大 IP 。上一次在大銀幕上現身，卻是1988年在電影《誰陷害了兔子羅傑》中的短暫客串。近年來，貝蒂娃娃靠著大受好評的百老匯音樂劇《BOOP!》在歐美掀起熱潮。
本片將由昆塔·布倫森旗下的 Fifth Chance Productions 與弗萊舍工作室聯合製作，並由曾打造《鋒迴路轉》、《紙牌屋》的獨立製片巨頭 MRC 影業出資開發。
我是廣告 請繼續往下閱讀
世紀符號的影響力 昆塔·布倫森：這是一個永恆的故事
身高嬌小、擁有招牌捲髮與喜劇天賦的布倫森，被盛讚為「神還原」的完美選角。談及創作初衷，她表示「貝蒂娃娃是我們文化中十分被喜愛的卡通人物，她總是保持著迷人的小眾感。近一個世紀以來，她對流行文化產生了低調卻不可忽視的影響。」
布倫森說明，隨著對貝蒂起源進一步的了解，她認為背後有一個更深層的故事值得被講述，「這個故事可以被探討得令人耳目一新、具顛覆性且永恆，就像貝蒂本人一樣。」
貝蒂娃娃自1930年誕生以來，曾出現在百餘部卡通中，更是橫跨時尚、美妝與各大聯名品牌的巨大 IP 。上一次在大銀幕上現身，卻是1988年在電影《誰陷害了兔子羅傑》中的短暫客串。近年來，貝蒂娃娃靠著大受好評的百老匯音樂劇《BOOP!》在歐美掀起熱潮。
本片將由昆塔·布倫森旗下的 Fifth Chance Productions 與弗萊舍工作室聯合製作，並由曾打造《鋒迴路轉》、《紙牌屋》的獨立製片巨頭 MRC 影業出資開發。