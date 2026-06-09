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台北市區國際青年商會6/7於台北君品酒店舉辦15個青商分會的「質感青年 閃耀台北」聯合例會，政界、公部門及產業界代表齊聚出席，現場貴賓雲集，展現青商會在台北市政公共治理的影響力。本次大會主席黃敬涵在致詞中表示，培養青年領導力、促進社會參與、創造正向改變，是台北市區青商會的核心價值。放眼世界，許多先進國家都高度重視青年政策的推動。以新加坡為例，他們成功的關鍵不只是投入資源，更在於建立一套讓青年從「參與者」逐步成長為「領導者」的制度。青年不只是接受服務，更有機會參與決策、服務社會、影響未來，這樣的理念，與青商會的精神不謀而合。世界各國的經驗也告訴我們，青年不只是國家的未來，更是國家的現在；當青年願意參與，城市就會進步；當青年願意承擔，社會才會充滿希望。黃敬涵執行長擁有公關活動與行銷媒體相關的數間公司，豐富的工作歷程，也讓他更清楚當前社會需要更加重視青年人才。黃敬涵執行長表示，青商會也期待有志服務社會的從政先進、企業領袖，未來能更加強關注青年發展，關注青商會所關心的社區營造、青年創業與就業、國際交流、環境永續以及城市競爭力等議題。活動現場出席多位中央與地方立委及議員、市府局處首長及產業界人士，亦有東京商工會名譽會長錢妙玲、東京商工會青商會長游晉豪等海外貴賓蒞臨，東京商工會並與台北市區青商會締結國際友好會，由外交部亞太司總領事張淑玲擔任見證人，顯示台北市區青商會已成為連結公共治理、青年政策、國際產業交流的重點平台。