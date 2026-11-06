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▲小孟老師先前曬帳戶收益，投20萬獲利400%，不過今受到股市崩跌影響，獲利剩下300%。（圖／小孟老師星座塔羅牌之清水孟FB）

🔮 十二星座財務注意事項

台股今（6）日開盤創下歷史盤中最大跌點。命理師小孟老師今年6月就曾從星象角度提醒，2026年下半年股市可能出現劇烈震盪，如今面對台股重挫，他接受《NOWNEWS今日新聞》獨家訪問，從星象角度來看目前的局勢認為，此時恰巧碰上今年第三次水星逆行，加上木星進入獅子座，容易讓人產生想賺更多的心態，這波水逆將始於10月24日，將在11月13日結束。小孟老師今年6月曾公開兩個台股基金帳戶的獲利明細，其中一筆是在川普關稅政策引發市場大跌時投入，當時報酬率高達400%，另外的投資也有約250%的報酬率。如今受到市場波動影響，他透露，原先報酬率400%的投資已降至300%。雖然帳面獲利明顯縮水，但他表示，目前心情仍相當平靜，並未因短期波動而過度擔憂。小孟老師今年6月曾從命理角度提醒，2026年下半年可能出現市場大幅波動的情況；面對今日台股重挫，他再次提到近期星象，表示目前正值水星逆行，加上木星位於獅子座，容易出現暴漲暴跌的情況，從占星角度來看，容易讓人產生想賺更多的心態，所以他也提醒，面對市場波動，最重要的還是保持冷靜。至於這波水逆何時結束？小孟老師表示，依照占星推算，水星逆行將於11月13日結束，並提到明年下半年木星將進入處女座，象徵人們的心態可能轉趨謹慎。不過，這些都是他從命理角度提出的個人觀察，並非對實際股市走勢的專業分析，市場後續表現仍須依經濟數據、企業營運及國際情勢等因素判斷。另外，近期台股劇烈震盪，清水孟占星師篠安老師指出，目前水星逆行天蠍座、金星逆行天秤座，水星掌管商業交易、資訊與契約，金星象徵金錢價值、商務合作與利益分配。雙星逆行期間，投資決策、合作條件及財務規劃可能面臨重新評估，提醒民眾謹慎判斷市場資訊，避免衝動交易，並分析12星座財務注意事項，表示：「雙星逆行不代表股市必然下跌，面對市場震盪，應保持理性、確認資訊並做好風險管理。」（以上升星座為主，太陽星座為輔）牡羊座： 留意投資借貸與合夥資金風險，避免衝動加碼。金牛座： 商務合作與工作收入需重新協調，避免倉促決定。雙子座： 投資切勿過度投機，短線操作更要謹慎。巨蟹座： 投資宜保守，避免動用家庭預備金追逐行情。獅子座： 家庭資產與投資消息需再次確認，避免輕信傳言。處女座： 重新檢視收入、支出與資產配置，避免資訊誤判。天秤座： 留意金錢價值判斷，避免情緒性交易造成損失。天蠍座： 投資決策宜謹慎，特別留意未察覺的財務風險。射手座： 朋友提供的投資消息應多方查證，切勿盲目跟風。摩羯座： 事業合作與長期財務計畫需調整，保留資金彈性。水瓶座： 工作收入與海外投資應重新評估，重要合約仔細確認。雙魚座： 留意海外投資、借貸及共同資產，避免過度使用槓桿。