梁振英：反對派不要低估中央處理香港問題的決心

（中央社台北22日電）北京宣布將推港版國安法，香港前特首、中國全國政協副主席梁振英昨晚接受央視新聞專訪時「奉勸」香港反對派，「不要低估中央處理香港問題的決心」。央視新聞APP報導，梁振英說，過去幾年香港內部環境和國際關係都起了一些比較重大的變化，包括香港有「一小部分人」，罔顧國家安全，罔顧國家主權、安全和發展利益。這些都需要香港有國家安全的法律去制裁禁止的。他說，中國全國人民代表大會根據新的形勢和需要，行使憲法賦予的職權，從國家層面建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制，堅持和完善「一國兩制」制度體系，是完全必要的。梁振英表示，他相信中央做這麼大的一個決定，肯定已經有了通盤的考慮，而且有非常充分的準備。所以他在這裡奉勸香港的反對派，「不要低估中央處理香港問題的決心」。梁振英強調，香港回歸到現在23年了，由於反對派用種種阻撓的辦法，使得有一些類似的法律在香港不能通過。當年寫下（基本法）23條，是由於當時香港的一些法律、一些單行法都沒能完全滿足國家安全方面的需要，所以就有這麼一條。但過去23年一直不能立法，看樣子短期內也不能完成立法的工作。所以在這種情況下，人大堵塞漏洞，這個完全是合理合情合法的，同時人大也絕對有這方面的權力。他並稱，世界上幾乎每一個國家、每一個社會，包括美國本身，也包括亞洲一些國家，比如新加坡，都有（維護國家安全）這方面的法律，還是相當嚴謹嚴密的。有了這樣的法律，不妨礙外國投資者在當地投資，不妨礙當地居民依法享有的自由，這個也是香港應該做的。梁振英最後說，從國家層面建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制非常必要，也符合香港社會主流民意…「我相信絕大部分香港市民是充分瞭解到這一條的」。中國13屆全國人大三次會議22日在北京開幕，本次大會議程焦點是審議「全國人民代表大會關於建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制的決定（草案）」。（編輯：楊昇儒）1090522