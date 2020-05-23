港版國安法 紐時：習近平政治豪賭危機四伏

（中央社記者尹俊傑紐約22日專電）北京推動制定「港版國安法」掀起爭議，紐約時報形容，這是中國國家主席習近平趁西方忙於抗疫時馴化香港的政治豪賭，但可能帶來香港再陷動盪、美中關係惡化等不利後果。報導寫道，這項立法計畫使2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情可能動搖習近平威信、令他謹慎行事或準備妥協的看法徹底幻滅。國際深陷危機、中國苦於擺脫毛澤東時代以來最嚴重經濟困局之際，習近平選擇在香港問題上主動出擊，激怒西方國家。習近平預期，中國將在後疫情時代一舉超越分崩離析、優柔寡斷、深陷經濟衰退的西方世界。在香港問題上出手，與他擘畫毫無內部紛爭的「中華民族偉大復興」願景相符，即使經濟、政治、外交領域恐出現不利後果，他也在所不惜。中國第13屆全國人民代表大會第三次會議22日開議，議程包括審議「全國人民代表大會關於建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制的決定（草案）」，即「港版國安法」。一般認為草案將審議通過，授權全國人大常務委員會立法。習近平推動制定「港版國安法」，無視前任領導人保有香港獨特法律地位的做法，毫不遮掩地加以干涉，限縮1997年香港主權移交以來賦予高度自治的「一國兩制」框架。中國領導階層為合理化自身作為，將香港描繪成不肖分子作亂、背後有企圖分裂中國的外部勢力撐腰的地方。中國全國人大常委會副委員長王晨22日說明立法計畫時表示，「反中亂港勢力」公然鼓吹港獨、自決、公投等主張，從事破壞國家統一、分裂國家的活動，必須採取有力措施依法予以防範、制止和懲治。根據草案，「港版國安法」通過後，中國大陸國安部門將首度在香港公開設置機構，有別於現行暗地且有限度的運作。這項立法計畫掀起爭議之際，中國遭遇諸多嚴峻挑戰。中國疫情雖趨緩，但經濟復甦前景不明，中國國務院總理李克強在全國人大做施政報告時未公布具體經濟成長目標，為1994年以來首見。中國東北地區近期爆發零星疫情，如進一步蔓延，恐在民眾仍害怕出門消費、製造業尚未完全復工時拖累經濟復甦。香港「反送中」抗爭在疫情爆發後沉寂一段時間，這項立法計畫激起部分抗爭者不滿，計劃走上街頭，恐讓香港再度陷入動盪。更重要的是，美國政府與國會高層接連指控中國威脅國安、經濟繁榮甚至人民健康，「港版國安法」帶給他們新的攻擊目標。美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）暗示，美國可能不再給予香港特殊經貿待遇。他在最新聲明中說，北京決定繞過香港立法程序、忽視港人意志，形同敲響北京依中英聯合聲明承諾給予香港高度自治的「喪鐘」，「美國強烈敦促北京重新考慮這項災難性議案」。報導寫道，習近平似乎認為，香港若變成挑戰中共統治的示威者基地，對他來說是更大的威脅。習近平2012年掌權以來，中國政府已大規模拘捕異議分子與人權律師、加強言論審查、將數十萬名穆斯林關進再教育營。香港基本法第23條要求就國安立法，2003年掀起大規模示威，歷任香港行政長官（特首）自此未再推動相關立法工作。去年香港因逃犯條例修訂草案爆發「反送中」抗爭後，習近平暗示他忍無可忍。去年10月底，中共第19屆中央委員會第四次全體會議要求，嚴格依憲法和基本法管治香港、澳門，維護兩地長期繁榮穩定，「建立健全特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制」，為推動制訂「港版國安法」吹起前奏曲。（編輯：馮昭）1090523