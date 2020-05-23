港警到中聯辦戒備 料防港版國安法示威

（中央社記者張謙香港23日電）香港警方派出防暴警察和裝甲車到北京中央駐香港聯絡辦公室戒備，預料是防範港版國安法可能觸發的示威衝擊。
香港無線電視台報導，一批防暴警察上午9時30分到中聯辦換防，他們帶同大批裝備，包括防暴槍、盾牌等，附還有一輛裝甲車。
此外，中聯辦大門外放置了鐵欄和充水式護欄，也設有帳篷，裡面有防暴警察守衛。
去年6月「反送中」運動爆發後，中聯辦一度成為示威者衝擊的目標，警方其後派出防暴警察駐守，並在每次遊行中堵截示威者前往中聯辦的方向。（編輯：繆宗翰）1090523
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