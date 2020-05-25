若停止適用港澳條例　在台港人憂身分界定受影響

（中央社記者繆宗翰台北25日電）蔡總統昨晚發文提到，若港版國安法立法，對港可能部分或全部不再適用港澳條例。有在台港人今天受訪表示，可以理解台灣必須防範中共滲透，但也擔心自身身分界定因此受影響。在台港人、港生團體「邊城青年」方面則表示，感謝蔡總統支持港人並承諾要與港人並肩同行，若北京通過港版國安法，港人一定會更需要台灣與國際的援助。他們也期待蔡總統的下一步作為。北京當局推動港版國安法立法，引發港人抗爭。總統蔡英文24日晚間在臉書（Facebook）提到，香港情勢一旦發生變化，可停止對港適用港澳條例部分或全部規範。但蔡總統也重申，會在既有的基礎上，更積極完善及精進相關救援工作，提供香港人民必要協助。來台求學、工作多年的港人許晶晶（化名）上午接受中央社記者訪問時表示，對於在台港人而言，較擔心的是身分界定是否受到影響。她說，北京這次推動港版國安法立法，許多在台港人都打定主意不再回香港，甚至著手準備為家人申請來台依親居留。「我們已經是回不去的了，如今又出現這個法（港版國安法），當然會希望父母、家人能一起來台灣居住」。許晶晶表示，目前港澳條例給予港人的來台居留、定居條件都比兩岸人民關係條例來得寬鬆，一旦轉為適用兩岸條例，不僅很多人可能無法留在台灣工作，連家人來台依親或投資移民都可能受影響，因此希望政府能有完整配套措施。此外，她表示，「一國兩制」在香港早已名存實亡，很多中國大陸人士也持有「香港人」的身分，北京現在推動港版國安法，更是讓香港直接邁入「一國一制」，台灣有所作為、防範中共滲透也無可厚非，可以理解。對於蔡總統的發文， 在台港人、港生團體「邊城青年」發言人Justine今天回覆中央社記者提問時則表示，如果中國全國人大常委會通過港版國安法，香港的情況一定會更急轉直下，港人一定會更需要國際，包括台灣的援助。她表示，感謝蔡總統發文「撐香港」、關心並承諾要與港人並肩同行。「縱使前路極為艱辛，有台灣朋友的支持，我們就能堅持下去，一步步朝『光復香港』的願景前進」，他們也期待蔡總統的下一步作為。（編輯：沈朋達）1090525