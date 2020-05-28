美驅逐艦駛入西沙海域 共軍：警告驅離

（中央社台北28日電）中國人民解放軍南部戰區表示，美國海軍馬斯廷號驅逐艦（USS Mustin，DDG 89）今天「非法闖入我西沙領海」，南部戰區海空兵力全程對該艦進行監視查證並警告驅離。這是美軍時隔一個月後，再派軍艦駛入南海西沙海域。4月28日，美軍飛彈驅逐艦貝瑞號（USS Barry，DDG 52）曾駛入西沙海域。解放軍南部戰區微信公眾號下午發文引述新聞發言人李華敏表示，5月28日，馬斯廷號驅逐艦未經中國政府允許，「非法闖入我西沙領海」。南部戰區海空兵力全程對美艦進行監視查證、警告驅離。李華敏說，美方挑釁行為嚴重侵犯中國主權和安全利益，嚴重違反有關國際法準則，嚴重破壞南海地區和平穩定，是赤裸裸的航行霸權行徑。他還說，當前2019冠狀病毒疾病疫情仍在全球蔓延，「美方罔顧國內民眾生命安全，不把精力放在本國疫情防控上，不為國際抗疫做有益的事，卻萬里迢迢派軍艦到南海來耀武揚威、挑釁滋事，充分暴露美方說一套做一套的虛偽本質，充分證明美軍是破壞南海地區和平穩定的禍亂之源」。李華敏最後宣稱，中國對南海諸島及其附近海域擁有無可爭辯的主權。戰區部隊將時刻保持高度戒備，採取一切必要措施，堅決履行職責使命，堅決捍衛國家主權安全，堅定維護南海地區和平穩定。（編輯：楊昇儒/翟思嘉）1090528