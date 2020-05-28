港版國安法立法授權通過 陸委會：罔顧民意

（中央社記者賴言曦台北28日電）中國全國人大會議今天通過「港版國安法」立法授權。陸委會表示，中共此舉罔顧民意，是強渡關山的作法，並再次強調已依總統蔡英文指示，統籌規劃香港人道援助行動專案。中國13屆全國人大第三次會議下午閉幕，「全國人民代表大會關於建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制的決定（草案）」（港版國安法）以2878票贊成、1票反對、6票棄權通過。大陸委員會隨後發表書面新聞稿，指中共罔顧民意、強渡關山的蠻橫作法，嚴重傷害香港民主自由及法治，政府予以強烈譴責。中共對香港事務的處理態度，不僅攸關港人福祉，更牽涉兩岸心理距離，以及亞太地區的繁榮穩定。陸委會提到，中共在港強推國安法、設立國安機構，背棄對香港「高度自治」、「50年不變」的承諾，印證「一國兩制」的虛偽本質，並非兩岸關係之福，也將動搖國際社會信心。陸委會表示，沈默的代價，將是縱容集權專制政權，肆無忌憚地蠶食鯨吞得來不易的民主與人權。面對香港變局，台灣不能置若罔聞。陸委會強調，已經依照蔡總統指示，統籌規劃香港人道援助行動專案，完善港人來台居留、安置、照顧的政策目標，與全球民主陣營續為香港自由發聲，共同捍衛普世價值。（編輯：邱國強）1090528