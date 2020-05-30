黎智英投書紐時：港版國安法扼殺言論自由

（中央社記者尹俊傑紐約29日專電）香港壹傳媒創辦人黎智英投書紐約時報，指北京推動制定「港版國安法」猶如鎖定人權的機槍，扼殺港人言論自由。他敦促西方世界挺港，希望美國不要全面取消香港特殊待遇。黎智英在題為「我的推文真的威脅中國國家安全嗎」的文章寫道，自1997年香港主權移交以來，他一直擔心中共有朝一日會受不了香港新聞自由。中國全國人民代表大會28日決定授權人大常務委員會制定的「港版國安法」，將終結香港言論自由。他表示，香港正從法治走向法制，中共可以決定所有新遊戲規則。中共總書記習近平2012年11月掌權以來，香港銅鑼灣書店多人遭強行帶往中國大陸，「反送中」運動抗爭者被親北京幫派分子痛毆，曾備受敬重的港警以殘忍手段對付示威者。黎智英5月加入社群媒體推特，開始發表「港版國安法」相關推文。中共外圍官媒環球時報24日一篇報導以「叛徒」稱呼黎智英，並引述未具名專家說法表示這些推文可能成為「顛覆證據」。黎智英寫道：「我一向認為，我總有一天可能會因發行刊物和鼓吹香港民主而入獄。但理由如果是幾條推文，且因為據稱威脅偉大的中國國家安全，就連我也大開眼界。」他預期，「港版國安法」可能於9月香港立法會選舉前實施，港人將失去言論自由，只能說中國政府容忍的話。去年6月起，港人為反對逃犯條例修訂草案多次發動大規模遊行集會。黎智英指出，「港版國安法」一旦施行，中國國安部門預料將在香港設置機構，直接處理疑似顛覆政權、非法民主運動、強制推動愛國教育等事務，根本不需要修訂逃犯條例。黎智英比喻，逃犯條例修訂草案如果是鎖定香港人權的步槍，「港版國安法」就是一把機槍。黎智英說，港人維護自由需要西方世界支持，特別是美國。他希望美國不要全面取消香港特殊待遇，以利香港維持有別於中國大陸的地位，起碼能保有一些經濟優勢。香港一旦失去經貿等特殊待遇，只會更加依賴中國。他寫道，美國可用其他方式反制北京壓迫香港，如取消中共與香港官員子女的學生簽證、深入挖掘中共海外貪腐情事，同時以增加移民與簽證優惠等方式獎勵港人。美國總統川普今天在白宮宣布，為因應北京推動制定「港版國安法」，他已指示行政部門啟動取消香港特殊待遇的程序，涵蓋引渡與出口管制。川普未提及是否會以正式行政命令取消香港自1997年以來享有的所有特殊待遇。（編輯：馮昭）1090530