美祭禁飛令後 中國民航局開放美國客運航班

（中央社台北4日電）中國民用航空局上午宣布，在風險可控並具備接收保障能力的前提下，可以適度增加部分具備條件國家飛往中國的民航班機，並開放美國航空公司客運復航，但一週僅有一班。這項調整公布前，美國運輸部當地時間3日宣布，美國將自6月16日起禁止中國航空公司的客運航班飛往美國，並指這是因為中國「未能允許美國承運人實現往返中國的定期客運航空服務，無法行使雙邊權利的全部內容」。路透社報導，這是美方向中國施壓，要求其允許美國航空公司恢復中美航線。綜合北京青年報等陸媒指出，美國運輸部所指的是中國民航局為阻止2019冠狀病毒疾病疫情輸入風險，自3月29日開始實施的「五個一」政策：「一家航空公司一個國家只能保留一條航線，一週最多執行一班。」而在中國民航局先前公布的「國際航班計畫信息發布（第5期）」中，沒有任何一家美國航空公司客運班機入列，因為當時美國已全面暫停飛往中國的客運航班。民航局官網今天公布的「關於調整國際客運航班的通知」，則為美國航空公司客運航班開了一條道路。通知的第二條規定，「自2020年6月8日起，所有未列入『第5期』航班計畫的外國航空公司，可在本公司經營許可範圍內，選擇1個具備接收能力的口岸城市（具體城市名單可在民航局官網查詢），每週運營一班國際客運航線航班」。此外，中國民航局也宣布自10日起實施航班獎勵和「熔斷」措施。航空公司同一航線航班入境後，（2019冠狀病毒疾病）病毒檢測結果為陽性的旅客人數若連續3週為零，可在航線經營許可規定的航班量範圍內增加每週一班，最多達到每週兩班。若病毒檢測結果為陽性的旅客人數達到5人，則暫停該航線運行1週，達到10人暫停4週。「熔斷」的航班量不得調整用於其他航線，同時航空公司要等到期限結束後才可恢復每週一班。（編輯：周慧盈/楊昇儒）1090604