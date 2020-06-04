美國資深記者：中國為阻更大變革　可能平反六四

（中央社台北4日電）美媒報導，採訪過「六四事件」的美國資深記者孟捷慕（James Mann）表示，中共可能終有一天會改變對「六四」的評判，但那很可能是為了阻遏更大的政治變革發生。他指出，隨著手機等通訊技術的發展，中共當局面臨一個更大的威脅，就是如何阻止發生在某一個地方的事件被迅速地傳播開來。美國之音（VOA）3日報導，孟捷慕曾任美國洛杉磯時報前駐北京記者站站長，1989年中國發生學生運動時，才從北京回國2年的他，再次被派往北京協助報導。孟捷慕表示，「六四事件」不僅是中國的一個轉折點，也是美中關係的一個轉折點。因為在六四開槍後，美國朝野沒想到中共政權後來居然得以穩固。他說，天安門事件也導致美中之間聯合對抗蘇聯的這種「心照不宣的聯盟」發生根本的改變。事後，美國老布希（George H. W. Bush）政府雖然在國會壓力下對中國採取了一些軍事制裁措施，但是出於對蘇聯的戰略考慮，他們一直避免對中國進行更多的制裁，甚至試圖與中國保持秘密的接觸。但不管是支持與中國盡可能多保持聯繫的行政當局，還是反對這樣做的國會議員，當時都作出「中共統治持續不了多久」的錯誤判斷。孟捷慕說，「事實上，當局對六四的鎮壓強化了他們的執政地位」、「它使他們（中共）看到，如果他們放鬆控制，結果會發生什麼。」孟捷慕指出，在「六四事件」之後的25年裡，美國給予中國永久性正常貿易關係，使貿易與人權脫鉤，又支持中國加入世界貿易組織，兩國貿易關係不斷加深。如今，中國已成為全球第二大經濟體，在軍事上甚至成為美國的潛在對手，「美國的決策者是否對當初的做法有些後悔呢？」孟捷慕認為，中國政府最終將不得不平反「六四事件」，但很可能是為了阻遏更大的政治變革發生。就有如1970年代，鄧小平稱毛澤東不是100%的正確。孟捷慕雖不認為中國未來有可能重演如同「六四」這般大規模群眾運動，但他指出，隨著手機等通訊技術的發展，中共當局面臨一個更大的威脅，就是如何使得發生在某一個地方的事件不被迅速地傳播開來。（編輯：翟思嘉/楊昇儒）1090604