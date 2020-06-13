中國：外部勢力越干涉 港國安立法決心越堅定

（中央社台北12日電）英國政府11日發布「香港問題半年報告」，中國外交部發言人華春瑩今天表示，外部勢力越是對香港事務干涉，中方推進香港國安立法的決心越是堅定不移。自從1997年以來，英國每6個月製作「香港問題半年報告」呈交國會，最新出爐的報告內容涵蓋2019年7月1日至12月31日的香港局勢發展。根據官網文字實錄，華春瑩今天在中國外交部例行記者會上回覆相關問題時，對於英國政府定期發表這份報告、干涉香港事務的做法，表示強烈不滿；她說：「英方對香港無主權，無治權，無監督權，也不存在所謂責任」。她並表示，「外部勢力越是對香港事務橫加干涉，中方推進香港國安立法的決心越是堅定不移」。此外，英國外相拉布（Dominic Raab）表示，解決香港動盪及根本原因的辦法必須來自香港，而不是由中國來做。對於涉港國安立法，中國還有時間懸崖勒馬，尊重香港自治與信守中國的國際義務。華春瑩對此再批英國干涉中國事務。她強調，香港國家安全立法在短短8天內，就有近300萬港人連署支持，一些外資企業也表態支持，「唯獨一些外部勢力跳得最高，他們急什麼？他們怕什麼？無非就是擔心他們不能像以前那樣肆無忌憚、為所欲為地利用香港從事危害中國國家安全的活動」，這證明了涉港國安立法勢在必行。華春瑩說，英國近年來先後通過了多部國家安全立法。殖民時期，英國的「叛逆法令」也在香港適用，英方沒有理由在國家安全立法問題上奉行雙重標準。她重申，中方在「中英聯合聲明」的政策宣示不是對英方的承諾，更不存在「違反國際義務」問題；而香港回歸後，聯合聲明裡涉及英方的條款都已全部履行完畢。（編輯：張淑伶/林克倫）1090612