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港泛民議員遭跟蹤車輛碰撞　譴責警方縱放嫌犯

中央社
calendar_today2020-08-15 11:13:52

▲香港泛民派立法會議員許智峯 14 日晚間遭不明車輛跟蹤、碰撞，控訴港警縱放、包庇。（圖／翻攝自巴士的報）
▲香港泛民派立法會議員許智峯 14 日晚間遭不明車輛跟蹤、碰撞，控訴港警縱放、包庇。（圖／翻攝自巴士的報）
（中央社台北15日電）香港泛民派立法會議員許智峯昨晚攔下一輛跟蹤他的車輛，遭該車碰撞後報警，但港警到場後僅稱車內2人是記者，隨後就放行。許智峯事後譴責警方縱放、包庇，要求公布嫌犯身分。

許智峯是「反送中」運動要角。他14日在臉書發文表示，連日遭神秘人士跟蹤，經追查車牌後確定是租賃車輛，認為極度可疑。

昨晚7時許，一輛深灰色自小客車跟蹤許智峯，他上前質問對方，車上兩名男子見行跡敗露，隨即欲開車離去。許智峯在攔阻過程被該車碰撞到腿部，但無大礙，該車被攔停。

據香港蘋果日報報導，由於現場引發多人圍觀，警方獲報後，大批警員持盾牌到場增援，多輛警車到場；晚間9時許，現場警員築起封鎖範圍調查。

其後，有警員向許智峯表示，車上兩名男子是記者，有出示記者證，了解後暫時不會搜查涉案車輛，並允許該車離開現場，日後警方會聯絡他到警署錄口供。

許智峯不滿表示，自己遭該車跟蹤多日，質問為何要放走涉案車輛，要求警方向他交代車上兩人的記者證和隸屬那間媒體，並將兩人拘捕，但遭警方拒絕。

據報導，爭論期間，封鎖範圍後方的神祕車輛獲准開走，許智峯見狀欲衝入封鎖範圍攔阻，與現場一名交通警察發生拉扯，他被推倒在地，圍觀民眾見狀起鬨，場面一度緊張。

最後該車獲警察人鏈開路，順利駛離現場，警方陸續收隊；許智峯倒地後右手擦傷，由友人陪同自行返回寓所治療。

許智峯事後在臉書發文表示，他被神秘人士車輛跟蹤及撞擊，警方竟僅形容為「交通意外有人受傷」，分明是轉移視線，指鹿為馬，而且拒絕搜查車輛，也拒絕讓跟蹤人士出示記者證，還全程讓跟蹤人士留在車上，「以上不是警方有心包庇，是什麼？」

他要求警方公開解釋，也會要求警方按程序提供跟蹤人士司機身分，並考慮以民事及刑事或私人檢控方式追究。

香港警方今天凌晨則在臉書發文呼籲「交通意外有人受傷案」的報案人（許智峯）盡快聯絡警方錄取口供，並反批個別媒體惡意指控警方豁免查驗後放行涉案司機，居心叵測，令人遺憾。

港警稱，警方到場調查，確認自小客車司機及乘客均為記者，但報案人於現場拒絕錄取口供，也拒絕到醫院驗傷。案件現列作「交通意外有人受傷」，由港島區交通意外特別調查隊第二隊跟進調查。該車司機通過酒精呼氣測試，警方也已向車內兩人錄取口供，現呼籲報案人盡快與警方聯絡及錄取口供，以協助案件調查。（編輯：楊昇儒/繆宗翰）1090815

關鍵字

泛民派議員 港警 許智峯 香港 跟蹤

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