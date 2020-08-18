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四川出現百年一遇洪水 史上首度啟動一級響應

中央社
calendar_today2020-08-18 11:47:39

▲四川近日暴雨不斷，該省防汛抗旱指揮部啟動 I 級防汛應急響應。（圖／翻攝自人民日報）
▲四川近日暴雨不斷，該省防汛抗旱指揮部啟動 I 級防汛應急響應。（圖／翻攝自人民日報）
（中央社台北18日電）據通報，中國大陸四川省因連日暴雨，青衣江雅安城區段已出現百年一遇洪水，官方今天凌晨5時啟動據報有史以來首次的I級防汛應急響應，並指「防汛形勢十分嚴峻」。

據四川省政府新聞辦公室微信公眾號「四川發布」通報，四川省防汛抗旱指揮部指出，目前，青衣江雅安城區段已出現百年一遇洪水，預計整個青衣江流域將全面超過保證水位，大渡河下游、岷江下游也將出現全面超警超保洪水，「防汛形勢十分嚴峻」。

經四川省防汛抗旱指揮部研究決定，今晨5時啟動I級防汛應急響應。據央視等陸媒報導，這也是四川有史以來首次啟動I級防汛應急響應。

據通報，根據當前降雨趨勢，預計沱江三皇廟站將出現超歷史紀錄洪水，涪江中下游也將繼續出現超保證水位洪水。

「四川發布」並指出，昨晚暴雨導致青衣江水位暴漲，雅安城區內橫跨青衣江的大橋西門橋、廊橋、彩虹橋、青衣江大橋、大興大橋等施行臨時交通管制部分橋樑臨時封閉。

據通報，17日晚間，都汶高速公路簇頭溝發生土石流，導致道路雙向中斷。影片顯示，都汶高速公路已有一半路面被水淹沒，簇頭溝路段被土石流沖毀。

由於涪江大橋橋墩快要被滾滾黃流淹沒，中國鐵路成都局昨天緊急調度兩列重載貨列車到橋上壓樑，以確保橋樑安全抵抗洪峰過境。

四川省防汛抗旱指揮部已發布山洪災害藍色預警。17日晚上8時至18日晚上8時，青神、仁壽、榮縣等多地可能發生山洪災害。

四川連日暴雨，基於日益嚴峻的防汛形勢，四川省防汛抗旱指揮部昨天中午12時才啟動2級防汛應急響應；相隔僅17小時，再啟動最高的1級防汛應急響應。

據通報，成都、德陽、綿陽、廣元、阿壩等地農田、交通、水利等基礎設施已有不同程度受損，部分地方出現內澇積水。綿陽、成都、廣元、德陽緊急轉移6萬餘人

截至17日中午，沱江、涪江、青衣江、岷江、大渡河、嘉陵江、黃河幹支流等32條江河出現超警戒超保證水位，其中沱江幹流及沱江、岷江、涪江、大渡河支流部分站出現超保證水位。

受四川上游連日豪雨影響，中國水利部長江委水文局昨天宣布，今年長江第5號洪水已在上游形成，並將以每秒7萬立方公尺驚人流量通過三峽大壩，創下今年最大流量紀錄。（編輯：楊昇儒/周慧盈）1090818

關鍵字

暴雨 洪水 中國大陸 四川 I級防汛響應

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