駁兩岸脫鉤　陸委會：阻陸OTT為匡正巿場秩序

大陸委員會新聞稿表示，本次修正「大陸地區人民來台投資許可辦法」，是考量國境投資模式多元化，實務上發生陸資規避審查、違法繞道來台投資日漸增多，為導正交流秩序，維護國內營商環境、產業發展及關鍵技術等，參考美、日、德強化審查的作法，研議對陸資進行更妥適細緻的規範。
陸委會指出，政府並未開放中國大陸OTT（over-the-top media services，網路串流媒體服務）TV來台投資，但仍有陸方OTT TV業者透過迂迴方式，委由台灣業者代為經銷，並在台從事刊登廣告、招收會員等業務推廣活動。
陸委會表示，因此，政府修法以有效遏阻陸方OTTTV在台違法落地，匡正巿場秩序，同時提升台灣網路視聽服務內容的製播能量及競爭力。
陸委會強調，政府在控管風險的前提下，積極維護兩岸經貿交流合作及發展，今年1至7月兩岸貿易成長即為明證，陸方指控脫鉤，明顯昧於事實。
陸委會並表示，去年以來，陸方片面停止陸客來台自由行，並為兩岸經貿交流設置政治前提，是誰傷害兩岸人民福祉，是誰因政治因素迫兩岸脫鉤，人民的眼睛雪亮，自有公評。
經濟部18日正式預告「在台灣地區從事商業行為禁止事項項目表」，把代理或經銷中國OTT及相關商業服務納入禁止範圍，預告期滿後，將在9月3日正式上路。
中國國務院台灣事務辦公室發言人馬曉光今天表示，阻撓陸資赴台投資、禁止台灣業者與大陸相關企業合作是在製造兩岸「脫鉤」，相關作為無法改變兩岸經濟社會融合發展的大勢，只會壓縮台灣的發展空間，斷送台灣的發展機遇，損害台灣民眾的利益福祉。（編輯：周慧盈）1090821