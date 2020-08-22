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習近平批餐飲浪費　中國商務部提案設「專業點菜師」

中央社
calendar_today2020-08-22 11:47:53

▲中國湖南一家餐廳配合習近平的禁止餐飲浪費行為，近日推出「秤重後點餐」的活動。（圖／翻攝自「炊烟小炒黄牛肉」官方微博）
▲中國湖南一家餐廳配合習近平的禁止餐飲浪費行為，近日推出「秤重後點餐」的活動。（圖／翻攝自「炊烟小炒黄牛肉」官方微博）
（中央社台北22日電）中共總書記習近平近期下令制止餐飲浪費行為，中國商務部昨天隨即在官網公告「宴席節約服務規範草案」，明定多項節約新規，其中還包括提倡設立「專業點菜師」且「不宜設置最低消費」。

這份草案是由中國商務部服貿司和中國烹飪協會起草，開篇即點明「為貫徹落實中國國家主席習近平關於堅決制止餐飲浪費行為的指示精神」。

草案提到，餐飲服務單位應在宴席菜單備註單個菜品重量，對服務生進行點菜培訓，對每個宴席套餐提出食用人數的建議，並提倡設立「專業點菜師」。

草案並稱，餐飲服務單位不宜設置最低消費，應向顧客明示所有服務項目和收費標準，不得在明示的價格外增加收費，應提供與收費標準相符的服務及發票；宴席服務人員應時刻保持倡導節約的正確引導，在介紹或推薦菜品時，嚴禁誘導顧客超出正常範圍的點餐消費。

此外，餐飲服務人員在推薦或介紹菜品時，應主動告知顧客菜品重量，明確提示適度點餐、反對浪費行為。餐飲服務單位在宴席主持詞、祝福語等設計過程中，可加入「節約消費」、「減少浪費」等內容，並主動向顧客宣講。

草案還提到，宴席結束後，餐飲服務單位可對「厲行節約的顧客」給予一定獎勵或優惠，比如「發放節約優惠券」等方式適當表揚。

中國官媒新華社11日引述習近平稱，中國的餐飲浪費現象怵目驚心、令人痛心，要以「加強立法、強化監管」等方式來制止，同時主張加強宣傳教育，培養節約習慣，「在全社會營造浪費可恥、節約為榮的氛圍」。

除了中國商務部，中國全國人民代表大會常務委員會法制工作委員會13日也表示，將透過多種立法、決定等形式，對制止餐飲浪費行為作出具體明確規定。（編輯：繆宗翰/楊昇儒）1090822

關鍵字

餐飲浪費 中國 習近平 專業點菜師 商務部

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