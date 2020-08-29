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共軍南海演習尾聲 美軍4機同台現身

中央社
calendar_today2020-08-29 14:55:45update2020-08-29 14:56:09

▲美國海軍EP-3電子偵察機。資料照。（圖／美國海軍）
▲美國海軍EP-3電子偵察機。資料照。（圖／美國海軍）
（中央社記者邱國強北京29日電）中共解放軍南海軍演今天進入最後一天，但中國「南海戰略態勢感知」平台指稱，美軍截至中午前至少有4架軍機飛入南海空域，被認為創下近期紀錄，且被官媒指為「變本加厲」。

中共外圍官媒環球時報報導，根據「南海戰略態勢感知計畫」平台披露的資訊顯示，今天上午飛入南海的4架美國軍機，分別為1架EP-3E電子偵察機、2架P-8A反潛巡邏機，以及1架KC-135R空中加油機。

根據海南海事局發布的「瓊航警0078號令」，今天是海南島東南海域舉行演習的最後一天。

報導指出，目前無法確認的是，今天同一時間內，是否有其他未被ADS-B訊號追蹤的美軍飛機，在南海上空活動。而這4架軍機中的KC-135R加油機，目前也無法確認是否在為其餘3架軍機，進行空中加油預備。

根據報導，8月受颱風影響，美國軍機進入南海空域偵察的頻率和次數，較7月有所下降。但自8月20日前後起，美軍就恢復了在南海的常態化空中偵察。而美軍這些行動，應與共軍在南海的相關演習有關。

對於4架美國軍機現身南海上空，環球時報報導以「南海軍演最後一天，美軍空中偵察變本加厲」為標題作註解。而有中國專家認為，4架美國軍機同時現身南海，已創下近期已知紀錄。

據報導，「南海戰略態勢感知」平台日前還披露，一艘長約252公尺、疑為美軍美利堅號兩棲突擊艦（USSAmerica LHA 6），27日曾出現在台灣東部外海。（編輯：繆宗翰）1090829

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中國 南海 軍演 美國 軍機

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