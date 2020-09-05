楊潔篪訪歐改採軟調　強調一帶一路經貿合作

新華社報導，「希臘領導人」則向楊潔篪表示，希臘將繼續為中國企業提供開放、公平的投資環境。
稍早，中國國務委員兼外交部長王毅訪問歐洲5國，側重重大及敏感議題的「外交突圍」，但先後遭到受訪國政要及輿論質疑，落居下風；但同樣出訪歐洲的楊潔篪，相對側重雙方既有合作的鞏固及強化，調性似有放軟，但仍不忘尋求中企的突圍。
根據報導，當地時間4日，楊潔篪在雅典先後會見希臘總統薩克拉洛普魯（Katerina Sakellaropoulou）、總理米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis），並作上述表示。
楊潔篪表示，中希雙方要持續築牢高層引領和戰略互信兩大支柱，推進「一帶一路」架構下重點領域對接，將中方投資的彼里夫斯（Piraeus）港打造為「世界一流港口」。中方鼓勵希臘企業積極參與第3屆中國國際進口博覽會，歡迎希臘優勢產品進入中國市場。
他說，雙方要辦好「文明古國論壇」，促進文明交流互鑑，共同反對「文明衝突謬論」。要推動中歐關係，中國與中東歐國家合作持續穩定發展，就重大國際和地區問題加強協調合作，堅定捍衛多邊主義，弘揚團結友誼，推動構建人類命運共同體。
根據報導，「希臘領導人」表示，希臘將繼續為中國企業提供開放、公平的投資環境。希臘並支援多邊主義，將更積極參與推動歐中關係發展和中東歐國家與中國合作。
「希臘領導人」指出，希方願與中方繼續攜手抗疫，擴大雙向貿易投資，推進彼里夫斯港等重點合作專案，辦好2021年「希中文化旅遊年」，促進文明對話和民心相通，攜手共建「一帶一路」。（編輯：吳柏緯）1090905