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楊潔篪訪歐改採軟調　強調一帶一路經貿合作

中央社
calendar_today2020-09-05 14:13:23

▲中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪近日前往希臘訪問。（圖／美聯社／達志影像）
▲中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪近日前往希臘訪問。（圖／美聯社／達志影像）
（中央社記者邱國強北京5日電）訪問希臘的中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪施展經貿攻勢。他說，雙方要持續推進「一帶一路」對接，打造中方投資港口成為一流港口，並歡迎希臘優勢產品進入中國市場。

新華社報導，「希臘領導人」則向楊潔篪表示，希臘將繼續為中國企業提供開放、公平的投資環境。

稍早，中國國務委員兼外交部長王毅訪問歐洲5國，側重重大及敏感議題的「外交突圍」，但先後遭到受訪國政要及輿論質疑，落居下風；但同樣出訪歐洲的楊潔篪，相對側重雙方既有合作的鞏固及強化，調性似有放軟，但仍不忘尋求中企的突圍。

根據報導，當地時間4日，楊潔篪在雅典先後會見希臘總統薩克拉洛普魯（Katerina Sakellaropoulou）、總理米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis），並作上述表示。

楊潔篪表示，中希雙方要持續築牢高層引領和戰略互信兩大支柱，推進「一帶一路」架構下重點領域對接，將中方投資的彼里夫斯（Piraeus）港打造為「世界一流港口」。中方鼓勵希臘企業積極參與第3屆中國國際進口博覽會，歡迎希臘優勢產品進入中國市場。

他說，雙方要辦好「文明古國論壇」，促進文明交流互鑑，共同反對「文明衝突謬論」。要推動中歐關係，中國與中東歐國家合作持續穩定發展，就重大國際和地區問題加強協調合作，堅定捍衛多邊主義，弘揚團結友誼，推動構建人類命運共同體。

根據報導，「希臘領導人」表示，希臘將繼續為中國企業提供開放、公平的投資環境。希臘並支援多邊主義，將更積極參與推動歐中關係發展和中東歐國家與中國合作。

「希臘領導人」指出，希方願與中方繼續攜手抗疫，擴大雙向貿易投資，推進彼里夫斯港等重點合作專案，辦好2021年「希中文化旅遊年」，促進文明對話和民心相通，攜手共建「一帶一路」。（編輯：吳柏緯）1090905

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中國 楊潔篪 訪歐 軟調 經貿合作

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