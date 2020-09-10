北京強調香港實行行政主導　非三權分立

香港社會上週就本地政治體制起爭論，泛民主派指香港實行的是「三權分立」，親政府建制派則予以否定。
中國國務院港澳事務辦公室今天在網站刊登發言人的談話表示，關於香港政治體制實行「三權分立」的說法是錯誤的，必須糾正。
發言人表示，根據憲法和基本法，香港是直轄於北京中央的地方行政區域，就其政治體制的屬性和定位來說，是一種地方政治體制；香港的憲制地位決定了其政治體制不應當與一個主權國家簡單類比，也不可能實行建立在主權國家完整權力基礎上的「三權分立」。
發言人說，根據基本法，行政長官在政權架構設置及其運行中處於主導和核心位置，行政長官是香港的首長，並代表香港對北京中央負責。
發言人指出，在以行政長官為核心的行政主導體制下，香港行政機關、立法機關既相互制約又相互配合，且重在配合，司法機關獨立行使審判權；在行政立法關係中，行政處於主動和主導地位。
但司法獨立不等於司法獨大或司法至上。
發言人說，香港社會一些人故意「混淆視聽」，熱衷於鼓吹「三權分立」的論調，其真實意圖是欲擴大立法權和司法權，削弱行政長官和特別行政區政府的管治權威，抗拒北京中央對香港的全面管治權，從而挑戰香港的憲制秩序，「把香港變成一個脫離北京中央管治的獨立政治實體」。（編輯：周慧盈）1090907