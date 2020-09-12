王毅會見俄國外長　再批美國「手伸太長」干涉中國內政

據中國外交部官網，王毅當地時間11日在莫斯科與俄國外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）會談後，與媒體見面。王毅說，中國從不干涉別國內政，也不會干涉美國內政，這是中國的外交傳統，也是中國人的處事方式，更是國際關係的基本準則。
王毅表示，現在是中方要求美國不要干涉中國內政的時候。中國全國人大從未討論制定針對美國內部事務的議案，而美國國會卻三天兩頭推出針對中國內部事務的各種議案。「美國管得太寬了，手伸得太長了，奉勸美國一些人還是先把自己的事情管好，切實遵守國際關係準則，停止插手別國的內部事務。」
此外，王毅與拉夫羅夫會晤時也意有所指表示，當前「個別國家」憑藉自身科技實力，肆無忌憚監控他國，竊取別國信息。
王毅在會晤時說，今年以來，中俄雙方在國際舞台上堅定相互支持，回擊美國一些極端勢力對中俄的攻擊抹黑。「今年正值二戰勝利和聯合國成立75周年，兩國攜手捍衛二戰勝利成果，維護聯合國核心地位，堅持國際公平正義，為動盪不定的國際形勢注入更多穩定力量。」
王毅說，中方願和俄方一起，為下階段兩國高層交往做好全面準備。
中國外交部官網引述拉夫羅夫表示，當前美國採取破壞性行動，在亞太地區推行充滿冷戰思維的「印太戰略」。俄方願和中方深化戰略協作，重視東盟在地區合作的中心地位，共同維護地區和平穩定的大局。
拉夫羅夫還稱，俄方積極評價中方提出的「全球數據安全倡議」。（編輯：翟思嘉/吳柏緯）1090912