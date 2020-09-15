中國長征11號首次海上商業發射　送9顆衛星上太空

（中央社台北15日電）中國今天在黃海海域，採取「一箭九星」的方式，以長征11號海射型運載火箭，將「吉林一號」高分03系列的9顆衛星送入預定軌道。報導指，這次是長征11號首次在海上進行商業發射。
綜合中國官媒央視，以及新華網、中國新聞網報導，今天上午9時23分時，長征11號海射型運載火箭在黃海海域，以一箭九星（一支火箭搭載9顆衛星）的方式，成功將吉林一號高分03系列的9顆衛星，送入高度535公里的太陽同步軌道。
報導稱，這次發射的9顆衛星中，包含了影音網站嗶哩嗶哩與隸屬於央視的央視創造傳媒有限公司，委託發射的衛星。
長征11號運載火箭副總指揮金鑫接受採訪時指出，這次的發射任務，是長征11火箭執行的第二次海上發射任務，也是第一次在海上商業化應用發射。
金鑫指出，這次的發射任務不僅一次性將9顆吉林一號高分03系列衛星送入太陽同步軌道，而且進一步優化海上發射技術流程，提升海上發射技術的安全性和可靠性，為未來實現海上發射常態化奠定了基礎。
據報導，這次升空的9顆衛星，除了用於高解析度視訊傳輸外，將投入國土資源普查、城市規劃、災害監測等遙測任務。
在今日成功發射之前，吉林一號系列衛星已經連續兩次面臨發射失敗，一次是在今年7月10日，在酒泉衛星發射中心，以「快舟十一號運載火箭」發射「吉林一號高分02E衛星」，火箭升空後不久出現飛行異常，發射任務失敗。
另一次則是本月12日，在酒泉衛星發射中心，「快舟一號甲運載火箭」發射「吉林一號高分02C衛星」，同樣出現火箭飛行異常情形，發射失利。（編輯：吳柏緯/沈朋達）1090915