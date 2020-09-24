蔡霞：中共顧慮動搖政權　不讓達賴喇嘛回西藏

（中央社台北24日電）前中共中央黨校教授蔡霞日前接受外媒專訪表示，曾有中共體制內開明派主張和西藏流亡精神領袖、第十四世達賴喇嘛進行和談，但頑固派顧慮讓達賴喇嘛返回西藏，會動搖共產黨政權。
自由亞洲電台23日報導，蔡霞近日在美國接受該台「觀點」節目專訪時，作以上表示。
據報導，對於中共體制內曾有高層領導願意和達賴對話的傳聞，蔡霞給予正面答案：「它其實是有過的，達賴喇嘛也是希望回來，尤其到了晚年他希望回到布達拉宮。」
她提到，當政治環境比較寬鬆，黨內有開放意識的人做到高層，就希望解決這個事情，但頑固思想者就會阻擋，認為達賴要搞分裂，他一回去就會動搖中共在西藏的影響力。
她說，因為西藏是藏傳佛教全民信教的地方，精神領袖和中共政治領袖怎麼平衡？因此，深厚的歷史文化傳統，可能會超越現實政權的一種力量，這就使得中共很顧慮。
蔡霞指出，壞事的往往是中間層的地方政府，比如說自治區的官員，會誇大中共所擔心的事情，說得很嚴重以阻擋成事。
她說：「他向上可以要錢、要地位、要權力，這樣就是讓上面多撥資源，多撥什麼東西來控制西藏啊！如果說達賴這個問題解決得比較好，對他們來講就沒有對上可以爭取更多資源、更多權力、更多地位的那個口實啦！對下他就沒有更多的可能性去壓制社會了。」
對於達賴明確主張在中國憲法框架下實行名符其實的西藏自治，並不要求西藏獨立，但中共歷任領導階層一直指他是「分裂分子」，蔡霞指出，問題不出在藏人身上，也不是達賴的問題，而是共產黨極權專制的邏輯就是如此。
她說，中共不會讓西藏真正地享有自治的權利。表面上說的是自治，實際上是控制；因此中共會用各種各樣的方式來阻擋達賴回到西藏，和真正恢復西藏人民該有的權利。
蔡霞認為，如果達賴自己在生前不能很好地解決這個問題，會留下一連串的難題，有可能使得西藏問題成為一個死結。「馬上接著就是達賴轉世靈童怎麼辦？因為這涉及到藏族宗教文化很深厚的東西」，而這個解不開的結，還包括境內外藏人歷史長久的分離。
蔡霞並稱， 從1980年代起，到2000年後，她知道有幾輪談判、幾輪接觸，最後都沒有得到解決。到了習近平上台，就更不要說了，「很好的這個民族的機會有可能就失去了」。
對於蔡霞的說法，報導引述達賴喇嘛和藏人行政中央駐台灣代表達瓦才仁23日表示，從中共政策角度來看，是不是有要和談的政策規劃，他持懷疑態度，「應該是沒有」。
達瓦才仁舉例：「胡耀邦時代為了和談、為了和達賴喇嘛見面，他會做很多改變，在西藏做一些改變，告訴西藏代表，你看西藏比以前更好，以表達他的誠意。但是後來江澤民也好、胡錦濤也好，中國政府都沒有表現出這樣的誠意。」
達瓦才仁提到，像這次國民黨要去中國參加海峽論壇，央視說「那人是來求和」，中共也希望給華人造成達賴喇嘛「來求和」這樣的效果。而流亡藏人也知道中國政府所謂的「和談」，最終目的是要消滅西藏民族。
他說，中共高層處於恐懼，不是藏人尋求獨立或中間道路，而是忌憚達賴回西藏，藏傳佛教的存續會影響未來中國統一。（編輯：楊昇儒）1090924