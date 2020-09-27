中國國航一乘客在飛行途中自殺　送醫後不治

（中央社台北25日電）陸媒報導，中國國際航空公司一架班機23日由福建飛往成都途中，機上一名男乘客在洗手間自殺，班機因此提前緊急降落長沙機場，但這名男子送醫後仍不治死亡，警方已介入調查。
上游新聞報導，昨天有自稱搭乘9月23日國航福州飛往成都編號CA4230班機的乘客在微信發文稱，飛機進入巡航高度後，機艙內出現緊急情況，機組人員立即進行特別情況處置，機上有醫務人員也加入搶救乘客；期間半小時內，飛機從1萬500公尺高度急速下降並備降在長沙機場。
網路流出的聊天紀錄顯示，一名男乘客在飛行途中進入洗手間自殺，隨即被發現，機組人員立刻進行搶救，班機緊急降落到最近的長沙機場。
國航官方資料顯示，這架班機23日晚間8時10分從福州長樂國際機場起飛，晚間9時29分備降長沙黃花機場。24日凌晨0時27分再從長沙機場起飛，並於凌晨1時57分在預定的成都雙流機場落地，延誤近3小時。
長沙黃花機場醫療急救中心證實，他們為9月23日當晚備降的國航CA4230航班提供了緊急醫療救援服務，這名旅客後來被送到了長沙市第八人民醫院。黃花機場附近的長沙市第八醫院急診科工作人員則證實，該名送醫旅客最後不治身亡，目前家屬尚未前往該院認領遺體。
另據海報新聞引述一名該班機乘客說，事發時一名乘客脖子上有類似繩索一樣的東西，洗手台的水龍頭位置也有類似繩索一樣的物件，已經被割斷。當醫護人員詢問涉案男子是否服用過其他藥物並要打開他的嘴巴進行檢查時，發現涉案男子在咬自己的舌頭。
報導引述中國國航表示，目前警方已經介入調查。（編輯：楊昇儒/賴言曦）1090925
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