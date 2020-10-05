陳同佳案　香港議員籲港府向台方提供證據

（中央社記者張謙香港5日電）香港立法會議員涂謹申今天促請香港特區政府向台灣方面提供殺人嫌犯陳同佳認罪等證供。
官方香港電台報導，本身是律師並且是民主黨成員的涂謹申在一個電台節目上說，儘管港、台沒有簽定互相提供犯罪證據的協議，但目前特殊情況，港府應該向台方提交有關陳同佳的證據，包括他在港的認罪內容及犯案過程口供，以及在港審訊的紀錄，以體現一名港人在台遇害的公義。
報導又轉述涂謹申說，兩年前陳同佳案發生後，港府也曾要求台方就案件提供證據，現在港府就沒有理由以沒有法律基礎為由，拒絕向台方提供案件的證據。
陳同佳日前發放錄音，表示自己願意赴台投案，並說已聯絡律師代為接觸台方，希望月內成行。
港府日前表示，已與台方聯繫，就陳同佳赴台安排作出溝通；為確保他能順利入台，港府呼籲台方盡快掃除陳同佳的入台障礙。
大陸委員會其後回應指出，政府已指定單一窗口給港方，陳同佳與家屬赴台並無障礙。
但港府早前表示，香港警方並沒有與台方建立所謂單一聯繫窗口，更不涉及任何證據協助。
陳同佳曾向香港警方承認，2018年初在台殺害了同行香港女友潘曉穎，其後因為盜竊潘曉穎的財物而被判入獄，去年底出獄。
陳同佳一直表示願意赴台接受調查，但至今並未成行。（編輯：翟思嘉）1091005