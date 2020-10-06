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香港老師涉宣揚港獨　被撤銷任教資格

中央社

calendar_today2020-10-06 11:47:49

▲香港實施國安法一事引出許多爭議，也成為美中衝突議題熱點之一。有港媒引述消息稱，北京要求美國與香港政要會面須事先獲得批准。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲香港修訂逃犯條例及實施國安法一事引出許多爭議，也成為美中衝突議題熱點之一。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

（中央社記者張謙香港6日電）香港「反送中」運動餘波未了，一名小學男老師因為在運動期間宣揚「港獨」，而被教育當局撤銷其任教註冊資格，另有204名老師正接受相關調查。



教育局昨天指相關老師有計畫地利用教材等資料散播「港獨」訊息，局方已於9月底取消其教師註冊資格。


2019年中「反送中」爆發後，本地不少老師被指參與其中，更有人率領中小學生參加示威集結及遊行，個別老師因為言論激進而被當局點名批評。

不過，這是「反送中」爆發以來，首名被撤銷註冊資格的老師，這代表他今後無法任教。

另據媒體報導，這名男教師在九龍塘宣道小學工作。2019年9月，本地有報章曾報導他為小學5年級學生訂定的教材中，部分以「港獨」為題。

據報導，這名老師訂定的「港獨」教材，要求學生先要觀看前香港民族黨召集人陳浩天鼓吹「港獨」的媒體訪問，並禁止學生把教材帶回家。

教育局指出，這名教師嚴重專業失德，其設計的教學材料和工作紙（練習題）有計畫地散播「港獨」訊息，不符合香港特別行政區在基本法下的憲制和法律地位。

局方認為該教師在課堂散播「港獨 」訊息不是一時疏忽，而是有計畫的行為，當中不少內容屬扭曲和偏頗，對學生構成嚴重的損害。

教育局並表示，自2019年6月至今年8月，局方接獲247宗關於老師在社會事件中涉嫌專業失當的投訴；局方已大致完成調查204宗，其中73宗不成立。

此外，教育局至今向21名老師發出譴責警告，另向12老師發出書面警告，如果這些教師再有「失德」行為，局方會考慮撤銷他們的教師註冊。

一般而言，本地老師要首先註冊並獲得教育當局批准後才可以在學校任教。


本地老師的薪酬由港幣2萬2790元至4萬0530元不等（約新台幣8萬5000元至15萬元）；校長級的薪酬則由3萬7990元至6萬7140元不等。（編輯：沈朋達）1091006

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