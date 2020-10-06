教師撤銷資格爭議　林鄭月娥重申：港獨不能滲入校園

（中央社記者張謙香港6日電）香港行政長官林鄭月娥今天重申不容許「港獨」滲入校園，並指校園不能是「無掩（遮掩）雞籠」，需要有人把關，大學也有責任宣揚國家安全意識。
香港一名小學老師因為在校內宣傳「港獨」而被教育局撤銷教師註冊資格。林鄭月娥早上被媒體問及此事時，作以上表示。
她說，當局是以「專業失德」理由撤銷這名老師的註冊資格，是歷來首次；過去港府也曾撤銷老師的註冊資格，但原因是涉及刑事罪行。
林鄭月娥重申其一貫的立場說，教育不能是「無掩雞籠」，需要有人把關，包括教育當局，因為過去一段時間裡，有人在教育界「宣揚歪理，荼毒學生」，令教育政治化。
她強調不容許「港獨」滲入學校，並指政府在教育的角色不單是資源提供者，也應在各方面把關，又指相關工作將會繼續，以找出學校的害群之馬。
林鄭月娥表示，相信破壞學校寧靜、將政治帶入校園的老師為數很少，不希望個別違規事件損害教育的專業地位。
她還聲稱，曾接觸過中小學的校長組織，他們都希望學校回復寧靜，讓他們可以從事專業教育工作；校長們對在校內從事國情教育、尊重國歌、增加國家安全意識都是同意的。
被記者問到大學校園也有宣揚「港獨」意識時，林鄭月娥說，「港區維護國家安全法」的條文要求大學、社會團體及媒體等宣傳國家安全；因此，大學在這方面也是責無旁貸，要在這方面做工作。
她透露，教育局局長將會與各大學校長會面，了解他們如何落實港區國安法的相關要求，如果他們無能力落實有關要求，執法機關就要處理。
教育局昨天向媒體透露，一名小學老師因為宣揚「港獨」而被當局撤銷其任教註冊資格；局方今天稍後還會對此作出詳細說明。
去年中「反送中」爆發後，本地不少老師被指參與其中，更有人率領中小學生參加示威集結及遊行，個別老師因為言論激進而被當局點名批評。
這是「反送中」爆發以來，香港首名被撤銷註冊資格的老師，這代表他今後無法任教。（編輯：楊昇儒）1091006