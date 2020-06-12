美參院軍委會通過國防授權法 支持深化台美關係

（中央社記者江今葉華盛頓11日專電）美國聯邦參議院軍事委員會通過2021財政年度國防授權法，法案中提到美國對「台灣關係法」的承諾，並支持深化雙邊關係。參議院軍委會昨天以25比2的票數通過預算總額高達7405億美元的「2021財政年度國防授權法」（NDAA2021）。法案將送參議院院會審議，不過法案內容尚未對外公布。根據軍委會今天公布的20頁法案摘要，對台部分放在加強與盟友與合作夥伴部分，法案表達對「台灣關係法」的承諾，並支持深化雙邊關係。法案也通過建立「太平洋威懾倡議」（PacificDeterrence Initiative）。摘要指出，美國在印太區域面臨巨大威脅，這項倡議向中共傳遞強烈訊號，亦即美國堅定捍衛在印太的利益。美國將於2021財政年度投注14億美元資金於「太平洋威懾倡議」，2022年將再注入55億美元資金，重點放在關鍵軍事能力差距，以使美國盟友與合作夥伴安心，並強化美國在印太區域的威懾能力。法案也要求國防部長就國防部使用中國華為技術對人員、設備造成的風險遞交調查報告，同時要求國防部長在決策時需考慮華為與中興等供應商帶來的5G與6G安全風險，確保美國國防工業基礎與供應鏈、智慧財產權與技術。（編輯：韋樞）1090612