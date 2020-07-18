遭北京驅逐 紐時專欄作家：中美將陷盲目對抗

（中央社台北18日電）長年旅居北京的紐時專欄作家張彥近日撰文表示，他於今年3月被取消記者簽證，被迫離開中國。他擔心西方媒體未來深入報導中國敏感話題的能力削弱，中美兩國也將陷入「盲目對抗」。紐約時報中文網17日刊登張彥（Ian Johnson）所撰寫的「在崩塌的地緣政治中，我被迫離開中國」一文。他在文中以較個人化的視角描寫對於北京的難以割捨，以及對媒體成為美中政治角力犧牲品的扼腕。他表示，盲目對抗如今已是大勢所趨，但美國的貿易爭端並沒有使中國的行為發生改變，也沒有達成能令美國生產者受益的重大交易。沒有維吾爾人被放出拘禁營。香港的自由程度降低了。由於外國記者被驅逐，西方記者獲得中國資訊的管道也被限制。據德國之聲中文網整理，美國總統川普（DonaldTrump）2月責令幾家中國官媒將駐美人員從160人縮減至100人。中方則在3月中旬予以回擊，收回「紐約時報」等3家美國報刊的美籍駐中國記者的工作許可，而張彥就是其中之一。張彥認為，這些驅逐是美國政策的直接結果。「實際上，它摧毀了美國的駐華記者團」。他表示，只有這些媒體機構，尤其是「紐約時報」和「華爾街日報」，才擁有足夠的人員和預算，對中國的敏感問題進行龐大調查報導，比如維吾爾人的待遇、高級領導人的財務狀況或數位監控的加劇。張彥指出，留下來的少數記者很難有資源去進行這樣的計畫，這意味著外界對中國的了解將越來越局限在日常新聞上。他也認為，對於白宮的理論家們來說，這個結果並不重要。對他們而言，如今對中國採取強硬路線只是不可避免的現實政治，但主要目標與對抗中國無關，而是把中國變成一個工具，幫助川普連任。「所以被逐出中國才讓我如此痛苦」。張彥在1984到1985年期間，以學生身份在北京生活了一年。隨後1986年來台學習中文兩年，接著於1994年至2001年間擔任華爾街日報記者，派駐中國大陸。2001年因報導中共對法輪功學員的迫害，獲得普立茲新聞獎。不同於大多數西方記者關注中國政治、經濟發展，張彥更聚焦在西方記者較難融入的「宗教議題」。他去年曾來台發表新書「中國的靈魂：後毛澤東時代的宗教復興」。（編輯：繆宗翰/周慧盈）1090718