女性領袖抗疫表現出色　歐洲央行總裁點名台灣

（中央社法蘭克福22日綜合外電報導）歐洲央行總裁今天表示，包括總統蔡英文在內的全球女性領導人在因應2019冠狀病毒疾病危機方面的表現比男性出色，肯定她們溝通誠實透明，並對疫情表現出認真看待的態度。歐洲央行總裁拉加德（Christine Lagarde）接受「華盛頓郵報」（The Washington Post）線上專訪時表示，女性擔任領導人的國家，在政策和溝通上的差異「相當驚人」。64歲的拉加德表示，以她個人觀點來看，女性往往表現得比較好。法新社報導，身為歐洲央行（European CentralBank）第一位女性總裁的拉加德，特別肯定德國總理梅克爾（Angela Merkel）的表現。她以梅克爾講求科學為根據的作法為例，提到德國針對2019冠狀病毒疾病（COVID-19）數據和感染率提供「非常誠實且透明」的說明，幫助普羅大眾瞭解配戴口罩、維持社交距離和各種禁足措施的必要性。拉加德表示，這些說明很快成為一種共通語言和常識，讓民眾瞭解這些科學要素。她還說，台灣、比利時和紐西蘭的女性領導人不僅承擔壞消息，也肩負提供清楚解釋、強而有力建議之責，造就了德國抗疫表現優於其他許多歐洲鄰國，台灣和紐西蘭則被視為成功抗疫的典範。相較之下，觀察人士注意到，美國總統川普、巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）和英國首相強生（Boris Johnson）等抱持民粹主義的男性領袖，防疫工作則是一塌糊塗。前法國財政部長出身的拉加德表示，領導階層就是要「負起責任」和「關懷他人」。她認為，女性領導人「關懷這方面表達得比較好，或許讓觀察人士和選民覺得比較誠懇」。（譯者：李佩珊/核稿：蔡佳敏）1090723