中國核潛艦似使用海南地下基地 恰被美衛星捕捉

美國星球實驗室公司（Planet Labs）的衛星照片顯示，中國海軍093型「商級」核動力攻擊潛艦，似乎進入中國海軍榆林基地地下泊位的一座洞庫。這個影像最早張貼在自由亞洲電台（RFA）的社群媒體帳號上。
網友立即將此與間諜電影中可能看到的景象相比較。一名推特（Twitter）用戶貼文回應這張照片寫道：「龐德，詹姆士龐德。」
另有網友表示，這有如法國科幻小說家儒勒‧凡爾納（Jules Verne）「海底兩萬哩」（20,000 LeaguesUnder the Sea）中的虛擬潛艦鸚鵡螺號（Nautilus）。
前美國國防部官員、新加坡國立大學李光耀公共政策學院資深訪問研究員唐安竹（Drew Thompson）指出，衛星捕捉到潛艦的情況相當罕見。
唐安竹表示，一枚商業衛星在萬里無雲的日子，恰好出現在上空，這非比尋常。中國地下基地倒無奇特之處，這是北京隱藏許多軍事硬體的方式，從潛艦乃至位於遙遠內陸的飛彈系統。
榆林基地位於海南島南端，是中國保護重要海軍資產的重要設施之一。唐安竹表示，「中國人在建造地下設施方面經驗老到」、「這符合他們的戰略文化」。
唐安竹分析，這艘潛艦出現在此基地，並未釋出任何關於中國解放軍海軍的特別訊息。他表示，「重點在於他們擁有龐大且日益擴大的潛艦艦隊，性能正在提升」、「他們可以透過地下設施保護艦隊」。（譯者：陳正健/核稿：陳政一）1090821