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中國核潛艦似使用海南地下基地 恰被美衛星捕捉

中央社
calendar_today2020-08-22 06:12:57update2020-08-22 06:13:25

▲衛星拍到在兩艘軍艦下的一艘中國潛艇，正要進入位在海南島的地下基地。（圖／翻攝自Drake Long推特）
▲衛星拍到在兩艘軍艦下的一艘中國潛艇，正要進入位在海南島的地下基地。（圖／翻攝自Drake Long推特）
（中央社香港21日綜合外電報導）美國有線電視新聞網（CNN）報導，本週流傳的照片顯示，一艘中國潛艦似乎使用位於南海的海南島地下基地，令網路軍事觀察家得以一窺這個罕見景象。

美國星球實驗室公司（Planet Labs）的衛星照片顯示，中國海軍093型「商級」核動力攻擊潛艦，似乎進入中國海軍榆林基地地下泊位的一座洞庫。這個影像最早張貼在自由亞洲電台（RFA）的社群媒體帳號上。

網友立即將此與間諜電影中可能看到的景象相比較。一名推特（Twitter）用戶貼文回應這張照片寫道：「龐德，詹姆士龐德。」

另有網友表示，這有如法國科幻小說家儒勒‧凡爾納（Jules Verne）「海底兩萬哩」（20,000 LeaguesUnder the Sea）中的虛擬潛艦鸚鵡螺號（Nautilus）。

前美國國防部官員、新加坡國立大學李光耀公共政策學院資深訪問研究員唐安竹（Drew Thompson）指出，衛星捕捉到潛艦的情況相當罕見。

唐安竹表示，一枚商業衛星在萬里無雲的日子，恰好出現在上空，這非比尋常。中國地下基地倒無奇特之處，這是北京隱藏許多軍事硬體的方式，從潛艦乃至位於遙遠內陸的飛彈系統。

榆林基地位於海南島南端，是中國保護重要海軍資產的重要設施之一。唐安竹表示，「中國人在建造地下設施方面經驗老到」、「這符合他們的戰略文化」。

唐安竹分析，這艘潛艦出現在此基地，並未釋出任何關於中國解放軍海軍的特別訊息。他表示，「重點在於他們擁有龐大且日益擴大的潛艦艦隊，性能正在提升」、「他們可以透過地下設施保護艦隊」。（譯者：陳正健/核稿：陳政一）1090821

關鍵字

衛星 美國 中國 潛艇 海南島基地

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