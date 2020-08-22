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吳釗燮投書美媒　呼籲接納台灣參與聯合國

中央社
calendar_today2020-08-22 09:09:19update2020-08-22 09:10:12

▲台灣外交部長吳釗燮。資料照。（圖／記者林柏年攝，2020.02.02）
▲台灣外交部長吳釗燮。資料照。（圖／記者林柏年攝，2020.02.02）
（中央社記者江今葉華盛頓21日專電）外交部長吳釗燮投書美媒表示，台灣防疫有成也提供盟邦協助，合作對抗疫情。台灣願意也有能力參與國際事務，在聯合國憲章簽署75週年之際，接納台灣參與聯合國仍為時未晚。

吳釗燮在這篇刊登於「喬治亞亞洲時報」（Georgia Asian Times）的投書中表示，今年全球遭逢公共衛生危機打擊，日常生活深受2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）影響。今年正值聯合國憲章簽署75週年，比起過往，國際社會現在更需要共同努力，期盼聯合國與其會員有更美好且永續發展的未來。台灣已經做好準備，願意並且能夠加入聯合國。

投書回顧台灣因應疫情採取的各項措施與成效，在能力可及之時，也向全球80多國提供醫療口罩、防護衣、耳溫槍等個人防護設備，並與理念相近民主國家合作研發試劑、藥物與疫苗，共同努力對抗疫情。

吳釗燮指出，儘管疫情讓國際社會意識到台灣被世界衛生組織（WHO）與聯合國體系排除，但中國仍持續錯誤引述聯合國2758號決議。這項決議案既未解決台灣在聯合國代表權議題，也未聲明台灣是中國的一部分。

吳釗燮表示，台灣不是中國的一部分，台灣的總統與立法機關都是由台灣人民直接選舉產生的。聯合國必須認識到，唯有台灣以民主程序選出的政府才能代表台灣2300萬人。中國無權代表台灣發言。

投書指出，聯合國缺少台灣參與對國際社會是個損失。台灣在性別平等、經濟成長、淨水與衛生等永續發展指標（SDGs）已達經濟合作暨發展組織（OECD）國家水準，台灣也長期協助亞、非、拉丁美洲等地夥伴國家執行清潔能源、廢物管理與防災等領域的發展，台灣已經能夠提供幫助，若能參與聯合國活動、會議與機制，台灣可以做得更多。

不幸的是，吳釗燮指出，台灣2300萬人被拒絕進入聯合國場所，這種源於專制國家錯誤主張與施加壓力的歧視性政策，違反聯合國成立時所遵循的普遍性與平等原則。展望未來，接納台灣參與聯合國永不嫌晚。（編輯：高照芬）1090822

關鍵字

台灣入聯合國 外交部長 投書外媒 台灣 吳釗燮

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