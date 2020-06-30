「社交恐懼症」症狀有哪些？內向不代表害怕社交　

內向不代表害怕社交，害怕社交更不能代表是「個性缺陷」！Youtube頻道「維思維WeisWay」以動畫形式，分享關於生活與心理學的小知識；這次解釋「內向害羞」及「社交恐懼症」的特質、成因、症狀及優勢。
在公共場合上因接觸陌生人，經常焦慮或者是感到特別緊張，手也開始無法控制顫抖，「內向害羞」的人會感到害怕。影片中提到，不善社交並不是指他們「不能社交」，內向性格喜歡安靜，不代表不願參加社交，他們更是傾聽者，喜歡專注在自己的內在世界。
「社交恐懼症」可稱為社交焦慮障礙，分為特定性及廣泛性，根據統計全球有7%人患上，通常易在青春期10-13歲時患上，女性比例又多於男性，分為生理上及心理上。生理上來說，會出現如頭暈、呼吸急促或發抖等緊張症狀；心理層面上，會產生負面想法及小劇場，好像所有人特別關注他們的一舉一動。
他強調，社交焦慮症共有5項症狀，排除生理及心理上症狀，若超過6個月有此症狀並影響生活及工作，初步了解應是患上社交恐懼症，但還需專家來診斷為標準。社交恐懼症的成因，被指出與大腦變化、遺傳、環境、自我認知息息相關。對此，他提到這類人通常有敏銳的觀察力，恐懼也不代表缺陷，而過度恐懼和大多負面想法，才是需要克服的東西。（助理編輯：鍾桃甜）