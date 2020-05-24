恐摧毀自由 388名港區議員連署反對國安法

（中央社台北24日電）中共當局擬推動「港版國安法」，香港社會出現反彈聲音。繼民主派立法會議員與民間團體表達反對後，香港388名民主派區議員也發動連署，稱港版國安法將摧毀「一國兩制」與香港自由。據18區民主派聯絡會議臉書專頁，香港18區共388名區議員23日發表連署聲明，強烈反對目前在北京召開的人大會議制定港版國安法，並列入基本法附件三，強行在港推動。香港區議會是香港地方議會和區域組織，負責向政府傳達市民意見。目前香港18區各有其所屬的區議會，共有479名區議員。去年區議會選舉因「反送中」激化，泛民主派獲得壓倒性勝利，最終非建制派在所有民選的452席次中拿下388席。聲明表示，特區政府去年一意孤行強推「逃犯條例」修訂草案，惹來香港人激烈反對及國際社會廣泛質疑，造成當下社會撕裂與官民對立的困局。聲明說：「如今當權者不單沒有反省其責任，反而指摘為追求自由奮身抗命的香港人破壞社會安寧，製造輿論配合中共繞過本地立法程序，直接將『港版國安法』列入基本法附件三，使『一國兩制』淪為空談，香港的自由亦將化為烏有」。聲明還說，18區民主派聯絡會議反對任何形式收緊民主自由的法例，將聯結港人一同反抗，「港版國安法會摧毀『一國兩制』，將香港的未來推向萬劫不復的深淵，必須立即撤回」。今天也有香港民眾在網上號召遊行集會，香港警方表示，留意到相關消息，會在相關地點部署足夠警力，迅速果斷執法，包括拘捕。（編輯：翟思嘉/賴言曦）1090524