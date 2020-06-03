佛洛伊德之死惹眾怒　裴洛西：將立法禁種族歧視

（中央社華盛頓2日綜合外電報導）美國民主黨籍聯邦眾議院議長裴洛西今天承諾，要就非裔男子佛洛伊德之死引發的「種族標籤」和其他問題制定立法，其他國會議員則警告勿動用軍隊鎮壓全國各地的示威活動。眾議院民主黨人正在權衡攸關多項議題的提案，裴洛西（Nancy Pelosi）表示，因種族刻板印象而出現的執法差別待遇，是「我們必須擺脫」的「普遍性」問題。她還說：「將在短時間內做出決定，我認為美國人民會得到良好的待遇。」美國總統川普昨天手拿聖經，走往白宮附近一座教堂供媒體拍照前，警方動用催淚瓦斯和橡膠子彈驅離在白宮外抗議的示威群眾，川普強硬鎮壓示威的舉動引來裴洛西和其他民主黨人抨擊。聯邦參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）說：「國家需要冷靜且穩健的領導，為人可靠、胸襟寬闊，川普總統從沒展現出這些特質。」舒默呼籲在7月4日前通過執法改革的相關立法。美國非裔男子佛洛伊德（George Floyd）5月25日在明尼蘇達州明尼阿波利斯市遭白人警員壓頸致死，引發全美憤慨，各地示威潮越演越烈，涉案警員已被控三級謀殺罪。然而，許多示威活動逐漸演變成暴力和劫掠事件，川普揚言若地方官員無法終結暴力情事，他將部署聯邦軍隊來「平亂」。部分共和黨人持保留意見。川普盟友、聯邦參議員葛蘭姆（Lindsey Graham）說：「那應該是我們的最後手段。我們需要恢復秩序，但在這種情況下出動現役軍人是相當罕見的。」前國防官員、聯邦眾議員史羅金（Elissa Slotkin）警告不要為了政治目的動用軍隊。史羅金在推特（Twitter）發文寫道：「這對我們的制度、軍隊和國家來說是一條危險道路。」（譯者：劉文瑜/核稿：陳彥鈞）1090603