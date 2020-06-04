六四31年 美議員籲中國公布真相釋放政治犯

（中央社記者徐薇婷華盛頓3日專電）六四事件屆滿31年，美國國會及行政部門中國問題委員會今天發表聲明，呼籲中國公布六四死亡、失蹤人數資訊，允許人民公開討論研究天安門事件，並立即無條件釋放政治犯。美國國會及行政部門中國問題委員會（CECC）主席、民主黨籍眾議員麥高文（James McGovern）協同CECC共同主席、共和黨籍參議員盧比歐（Marco Rubio），在美東時間3日下午1時許（台北時間4日上午1時許）發布聯合聲明，悼念六四天安門事件受害者。聲明表示，他們選在今天，追悼曾在北京及其他超過400個城市街頭，要求民主、人權及終結貪腐的學生勞工等人士。中國在天安門動用軍力驅離和平示威者，壓垮他們尋求權利及改革的和平訴求。聲明指出，直至今日，與六四及中國暴力鎮壓有關的所有紀念活動與討論，皆會被審查。中國人民為了行使基本自由權所做的努力，也依然面臨殘酷鎮壓。兩位議員在聲明中強調，他們與六四受害者倖存家人站在一起，包括那些冒著巨大風險，依舊在尋求真相與正義的勇敢「天安門母親」；他們也與所有政治犯、宗教文化遭扼殺的藏人維族、自由與自治被系統性破壞的香港人，及追求正義的中國律師等受壓迫人士站在一起。議員並向中國喊話，要求北京公布六四死亡、失蹤人數資訊、允許外界公開討論與研究六四相關事件，並無條件釋放政治犯。他們最後引述「天安門母親」去年致中國領導人公開信表示：「大屠殺的鐵的事實已鑄入歷史，任何人都抹煞不掉，任偌大的權力也改寫不了，任何等巧言簧舌也無法抵賴。」（編輯：楊昭彥）1090604