六四31週年　在日中國人呼籲讓習近平下台

（中央社記者楊明珠東京4日專電）今天是六四天安門事件31週年，旅日的中國人及關注人權的日本民眾到中國駐日本大使館前發表「紀念六四天安門事件暨催促解散中國及讓習近平下台」聲明，並遞出抗議函。由民主中國陣線（民陣）發動的「六四天安門事件31週年街頭抗議行動」今天上午在東京六本木舉行，參與者分批前往中國駐日大使館前，抗議31年前中國政府在北京天安門廣場屠殺人民。約80人的隊伍中可見有的青年拿著中華民國小國旗，有的舉著支持香港寫著「時代革命」的大旗。下午在JR有樂町車站廣場也有一場抗議活動，約有200人到場參與。民陣日本代表王戴發表寫給中華人民共和國主席習近平的信函，表示中國政府31年前在天安門廣場大屠殺中國人民多達上萬人，強烈要求中國政府查明真相，向人民道歉。信中寫道，抗議中國政府利用2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情隱匿資訊，要求中國政府改變一黨獨裁體制，承認言論、集會結社、宗教等自由，並應經由選舉選出民主的政府。信中呼籲中國政府要停止對台灣的威嚇，也要解放西藏，尤其是釋放被關在強制收容所的維吾爾人。此外，也要求中國政府要維持香港的一國兩制，立刻停止藉由「港版國安法」打壓香港人的做法。媒體在採訪時問王戴，美國國務卿蓬佩奧（MikePompeo）今天與六四民運人士王丹、蘇曉康、李恒青等人會面。這是六四事件後，首次有美國國務卿公開透過正式會面的方式表達美國政府對六四事件和中國民主化的關切。王戴回答，至今西方政要都迴避與參與六四事件的反體制人士接觸，但這次蓬佩奧接見以王丹為首的反體制人士，說明美國政府正逐漸清醒，知道中國不是美國的戰略夥伴，知道中國對世界和平是最大的危險存在。他認為，美國等西方國家有責任幫助中國反體制人士及被中國迫害的人士，讓這些人能實現自己的理想，幫助中國走向一個有普世價值觀念、能讓世界認同的國家。對於中日關係，王戴說，六四事件後，西方國家聯手從經濟方面制裁中國，但日本從海部俊樹政府（1989到1991年）開始解除對中國的經濟制裁，率先打開西方國家對中國的經濟封鎖，中國反手利用西方國家的綏靖政策發展經濟。他認為，如果日本政府現在還要幫中國逃避世界的制裁，對彼此都不利，日本政府有責任促使中國實現民主化，促進亞洲、世界的和平。民主中國陣線監事鞠洪智受訪時說：「六四事件是中國將來實現民主化的一個基礎，我們永遠不能忘記六四這一天。更重要的是，要清楚認識中共滅絕人類的罪行。」有關2019冠狀病毒疾病疫情在全球蔓延一事，鞠洪智認為這是中共刻意放出來的，世人應對中共的本質重新審視一番。針對中國政府強推「港版國安法」，鞠洪智說，這侵犯香港的自由和民主，中國政府現在只要能保住政權就毫無畏懼地施行迫害，所以今天這場街頭抗議就是要維護歷史、銘記六四天安門屠殺所帶來的傷害。有日本人士手持寫著「沒有共產黨才有新中國」的標語參與抗議行動，呼籲日本政府不要邀請習近平以國賓身分到日本進行國是訪問。（編輯：郭中翰）1090604