陸媒爆醜聞　華夏時報總編遭控收4千萬撤稿費

（中央社台北11日電）陸媒再傳重大醜聞，華夏時報總編輯呂平波9日遭控曾收受人民幣1000萬元（約新台幣4200萬元）的「撤稿費」，因而撤下對恆豐銀行前董座蔡國華的負面報導。呂平波迄今未對外回應。華夏時報是中央級主流財經媒體，由中國郵政集團發行，是當前中國財經報刊訂閱量第一名的報刊，由大陸財經評論家水皮（呂平波）擔任社長兼總編輯，他是知名股市專家，坐擁微博粉絲超過750萬人。山東東營市中級法院9日上午開庭審理恒豐銀行前黨委書記、董事長蔡國華的巨大貪腐案，涉案金額高達103億餘元。陸媒財經雜誌微信公眾號9日報導稱，蔡國華被控5項罪名，涉嫌濫用職權造成恒豐銀行經濟損失8.9億餘元、涉嫌貪污1022萬餘元、涉嫌挪用公款48億元用於個人經營、涉嫌受賄11.8億餘元（10.7億餘元是未遂）、涉嫌違法發放貸款35億元。報導指出，蔡國華面臨的受賄指控共有8起，其中，2016年至2017年，蔡國華為雲南實力控股集團在恒豐銀行貸款「提供幫助」。報導並指出，2016年5月至7月，華夏時報兩次刊登「蔡國華私分巨額公款」等負面報導。根據蔡國華要求，雲南實力董事長彭宇興向呂平波支付撤稿費1000萬元，後該報出具撤稿公函。財經雜誌並附上一份華夏時報於2016年7月11日發給其他媒體的撤稿公函，宣稱近日刊發的「私分公產添鐵證 單人或超7000萬 恆豐銀行高管外資帳戶首曝光」一文，經核實，「相關證據與事實嚴重不符」，為避免誤導輿論，特告知進行撤稿。隔年11月，蔡國華因涉嫌嚴重違紀違法被查落馬，華夏時報雖然撤稿，但此前報導已被陸媒大量轉發，促使中共紀委介入調查。財經雜誌爆料呂平波收1000萬元撤稿費後，引發大陸輿論震撼，因為他是非常知名的股市財經專家，媒體曝光度極高，光是微博粉絲就超過750萬人。大陸網友為此紛紛到他的微博留言，要求出面說明「1000萬元的故事」。但至中午截稿，華夏時報與呂平波仍未出面回應。中國網管當局疑似介入維穩，在財經雜誌的報導中，華夏時報已被修改為「某報」，呂平波的名字也從報導消失；此前陸媒轉發的報導遭到大量刪除。但大陸網友仍熱烈轉發相關圖文進行反撤稿。（編輯：楊昇儒/周慧盈）1090611