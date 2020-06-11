中印軍官會議後　中國戰機減少邊境活動

（中央社記者康世人新德里11日專電）印度與中國昨天在邊境舉行少校級軍官會議。媒體今天報導，印度官員說，在印中兩國部隊從拉達克4個對峙點中的2個點後撤後，中國空軍在中印邊境空域活動大大減少。中國部隊8日突然從拉達克東部加萬谷（GalwanValley）等3個對峙點後撤，印度部隊之後也後撤，作為善意回應。「印度人報」（The Hindu）今天引述未具名的印度國防部官員表示，中國在拉達克東部4個對峙點的部隊人數變少。「印度斯坦時報」（Hindustan Times）引述未具名的官員表示，在拉達克東部4個對峙點的其中2點，雙方部隊已脫離對峙狀態，且從6日雙方軍團指揮官會議以來，中國空軍戰鬥機已大大減少在邊境的活動。這名官員說，9日中國戰機在邊境空域沒有活動，10日則在阿克賽欽地區有一些活動。這名官員說，在加萬谷第14巡邏點，中國軍方車輛已大為減少；在班公錯湖（Pangong Tso）對峙的手指第4區（Finger 4）一帶，中國部隊人數減少，也撤走湖面上的15艘高速攔截船。高層官員表示，中國空軍戰機邊境活動減少，且從拉達克東部班公錯湖手指第4區等兩個最爭議的地點撤離部隊，意味著未來幾天，雙方將加速從對峙點撤離部隊，雙方軍事指揮官也持續保持接觸。印度與中國昨天在邊境舉行少校級軍官會議，但迄今不清楚雙方會談的內容。中國與印度部隊5月初在拉達克、錫金因巡邏糾紛演變為鬥毆、投擲石塊衝突事件後，雙方持續在拉達克中印實際控制線（LAC）對峙，迄今已一個月。中印邊境高階軍官於5月19日召開會議，但談判破裂，雙方6月6日由印度陸軍第14軍團司令哈林德．辛赫（Harinder Singh）與中國南疆軍區司令柳林各率代表團，在中國一側的摩爾多（Moldo）邊境檢查站舉行中印軍團指揮官會議，會議長達5小時，雙方同意以和平協商方式解決紛爭。在中印軍團指揮官會議舉行後，雙方在對峙點的軍事活動有所收斂。這場對峙是因中國反對印度在班公錯湖手指地區周圍修築關鍵道路，因而派兵干涉，使雙方部隊在拉達克邊境多處發生衝突與對峙事件。印度修築的道路完成後，將讓印度部隊迅速調動占據優勢。中印雙方涉及主權爭議的邊界長達3488公里，雙方部隊常因巡邏發生糾紛；中印部隊在拉達克東部對峙已經一個月，是雙方2017年在洞朗發生部隊對峙以來，最嚴重的一次對峙事件。（編輯：郭中翰）1090611