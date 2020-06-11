10年來首場戰略會談　美伊線上舉行外界降低期待

（中央社巴格達11日綜合外電報導）歷經數個月的緊張關係，伊拉克與美國準備在今天展開戰略會談，以重新調整雙邊關係；不過，即使親美的伊拉克新總理上任，兩國不太可能獲得重大突破。
受2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情實施旅行禁令影響，預定在巴格達登場的美伊高階會談已改為簡短的線上起始會議。在此同時，伊拉克的確診病例攀升，金融危機迫在眉睫。
這使得外界降低對美伊將舉行10年來首場戰略對話的期待，這場戰略會談主要將解決以美國為首的軍事聯盟未來發展，以及經濟與文化關係。
中東研究所（Middle East Institute）分析家福特（Robert Ford）說：「美伊整個雙邊關係上的問題不會在一天之內解決。」
美國2003年入侵伊拉克推翻海珊（Saddam Hussein）後占領伊拉克，兩國2008年舉行上一輪戰略會談，敲定美軍撤出伊拉克，福特時任美國駐巴格達外交官。
福特說：「不過，這一次，我們似乎處於天時地利人和的狀態。」
伊拉克與美國官員說，自從美國軍事設施與外交機構去年遭火箭攻擊後，美伊雙邊關係已降到數年來的「冰點」。
美國1月對巴格達發動攻擊，擊斃伊朗將軍蘇雷曼尼（Qasem Soleimani）與伊拉克指揮官穆罕迪斯（AbuMahdi al-Muhandis），氣得伊拉克國會議員投票支持驅趕所有外國軍隊後，美伊關係劍拔弩張。
根據美國軍方消息人士，華府揚言將祭出嚴厲制裁，且已經開始計劃大規模砲轟發射火箭的團體。
不過，自從與美國關係密切的前情報頭子哈德米（Mustafa al-Kadhemi）5月擔任伊拉克總理後，美伊兩國的緊張關係大幅緩和下來。
兩名伊拉克官員說，白宮已邀請哈德米今年訪問白宮，遞出前任總理馬蒂（Adel Abdel Mahdi）從未接受過的橄欖枝。
其中一名官員說：「前任政府發展關係時缺乏信心，我們現在不再是這樣了。」（譯者：張曉雯/核稿：嚴思祺）1090611
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