南韓統一部告發脫北者團體　委由檢方調查

（中央社首爾11日綜合外電報導）南韓統一部以違反兩韓交流合作法為由，告發在兩韓邊境散布反北韓傳單的脫北者團體，並表示目前正在確認散布傳單行為是否有違反其他現行法規嫌疑，一併交由檢方搜查。南韓統一部10日表示，將以違反兩韓交流合作法為由，告發「自由北韓運動聯合」、「大泉」等兩個脫北者團體，並撤銷其法人設立許可。韓聯社報導，統一部今天表示，已將此案委託首爾地方檢察廳搜查。此外，統一部也表示，除交流合作法外，若自由北韓運動聯合及大泉也涉嫌違反海洋廢棄物管理法、航空安全法等其他現行法令規定，一併交由檢方搜查。報導指出，脫北者團體會在寶特瓶中放入米、反北韓傳單、存入聖經文句的隨身碟等物品後放入海中，這些寶特瓶若未能飄到北韓被撿起，就會成為海洋廢棄物，堆積在南韓海域的狀況就適用海洋廢棄物管理法。根據現行海洋廢棄物管理法規定，排放海洋廢棄物最多可處3年以下徒刑，或3000萬韓元（約新台幣72萬元）以下罰金。航空安全法的部分則是因為脫北者團體近期也會利用無人機散布傳單，根據現行規定，在禁航區使用無人機必須事先申請許可，鄰近停戰線的軍事區域也屬禁航區。北韓領導人金正恩胞妹、勞動黨第一副部長金與正4日公開譴責脫北者在兩韓邊界散布反北韓傳單，並要求南韓政府採取行動，統一部隨即表示早已在檢討管制這類行為的相關法規。不過，統一部10日改口稱，散布反北韓傳單行為違反交流合作法，決定以此告發自由北韓運動聯合及大泉等兩個脫北者團體，引發反彈。自由北韓運動聯合代表朴尚學（譯音）10日表示，不會停止散布傳單的行動；朴尚學的弟弟、大泉代表朴正五（譯音）今天也對路透社表示，仍規劃在下週將數百個裝有米、藥品及醫療口罩的寶特瓶丟入鄰近邊境海域。（譯者：廖禹揚/核稿：劉學源）1090611