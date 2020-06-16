中印邊界再爆衝突　印度軍方：3名軍人喪生

（中央社新德里16日綜合外電報導）印度陸軍今天表示，3名印度軍人在中國邊界的一場衝突中喪生，雙方都有人員傷亡。與此同時，中國則指控印度軍方跨越兩國間的爭議邊界。印度陸軍發言人發表聲明指出：「昨天（週一）晚間發生一場暴力對峙，造成人員傷亡。印度方面的人命損失包括1名軍官及2名士兵。」中國外交部發言人趙立堅指稱，印度部隊昨天兩度跨越邊界線，「挑釁及攻擊中方人員，導致雙方邊界部隊發生嚴重肢體衝突」。（譯者：陳正健/核稿：林治平）1090616