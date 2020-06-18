爆川普媚中被金正恩耍 波頓新書猛料一次看

（中央社華盛頓17日綜合外電報導）前白宮國安顧問波頓在即將出版的新書內爆料，美國總統川普不但拜託中國領導人習近平助他連任，還說中國在新疆建維吾爾再教育營是該做的事，諸多內容顛覆外界想像。川普陣營正試圖拿中國作為今年連任競選的核心議題，想形塑川普能比民主黨對手拜登（Joe Biden）對北京更強硬的形象。川普政府正採取司法途徑，力阻波頓（JohnBolton）這本名為「事發之室－白宮回憶錄」（TheRoom Where It Happened : A White House Memoir）的新書上市，美國有線電視新聞網（CNN）整理了書中的勁爆內容重點。● 連任算計 川普一面倒向習近平波頓新書披露，在去年大阪20國集團（G20）峰會期間的一場會議，當習近平展現願重啟貿易談判時，川普盛讚習是中國歷史上最偉大的領導人。波頓稱川普「即興」與習近平互動，大搞個人諂媚，一切都出於政治企圖而非為了國家政策。「在2019年6月大阪G20開幕晚宴，當時只有翻譯在，習近平向川普解釋為何要在新疆建再教育營。據我方翻譯所載，川普說習近平應該繼續建營，認為是絕對正確之舉。國家安全會議亞洲事務資深主任博明（Matthew Pottinger）跟我說，川普2017年11月訪中時就講過類似的話。」關於去年香港的反送中示威，波頓聲稱川普說「不想蹚渾水」、「我們自己也有人權問題」。波頓寫道：「我很難找出在任職白宮期間，川普有哪些重大決策不是出自連任算計。」● 川普被蒲亭金正恩玩死 波頓怪南韓促川金會摸透川普的人不只習近平。波頓表示，他覺得俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）自認能輕易擺佈川普，「我覺得蒲亭聰明、強硬，我覺得他自認面對的是一個不難搞定的對手，我不覺得他把川普當回事」。波頓書裡另一個能操縱川普的人是北韓領導人金正恩。他寫下一堆川金會前、會中與會後對川普北韓政策的歧見，還說在川金會前就一直希望破局，將川普作法比擬為當年姑息納粹德國。「這整場外交鬧劇都是南韓一手策畫，原因更多是出自南韓自身的統一議程，而非嚴肅的對北韓與對美政策。」波頓寫金正恩在新加坡的川金會時相互諂媚，讓川普上鉤，還爆料當川普告訴金正恩會尋求參議院通過核子協議時，國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）偷偷遞了一張字條過來，上頭寫著「他簡直就是一派胡言」，波頓覺得蓬佩奧罵的是川普而非金正恩。● 川普想對委內瑞拉用兵在委內瑞拉議題上，波頓說川普堅信要對委國反對派領袖瓜伊多（Juan Guaido）提供明確支持，不斷要求採取軍事選項，嚇壞幾位政府與軍方官員。按波頓在書中的說法，川普失當該被調查的舉動不光是與習近平的互動，還有更多該查。眾議院對川普彈劾調查的範圍主要是與烏克蘭的有關事務。波頓具體凸顯出川普尤愛干預刑事調查，以偏袒他所喜歡的獨裁者，並點出一些與中國與土耳有關的案件，「這種模式看起來就像是把妨害司法當成一種生活方式，我們無法接受」。波頓披露，美國司法部2018年調查一間與土國總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）有關係的銀行違反美國制裁伊朗禁令時，川普先是要當時的代理司法部長介入，然後告訴艾爾段說會找信得過的檢察官「幫你照看案子」。● 川普狂罵波頓 兩黨也不買帳川普今天先接受「華爾街日報」訪問時說：「他（波頓）是個騙子，白宮裡面每個人都痛恨約翰．波頓。」後來索性推文痛罵波頓。「瘋子波頓『極其乏味』的新書（紐時出版），滿是謊言&假故事。在我炒他魷魚那天之前，公開說盡我好話。他是個森七七的無聊蠢貨，成天只想打仗，完全摸不著頭腦，還好已被踢走&開心將他甩開。真是個蠢蛋！」民主黨人今天也批評波頓「打書用意高於揭發川普失德」，共和黨人則質疑波頓的信譽，指控他別有用心。白宮為阻擋波頓出書已打了數個月的法律戰，白宮昨天訴諸法律行動，企圖阻止出版，同時鎖定此書獲取的收益，以興訟稱波頓違反不公開協議且揭露機密資訊有危國家安全風險。白宮的法律戰擋不了書中細節公諸於世，多家媒體今天已根據預先拿到的副本報導相關重點。新書預計下週正式上市。（譯者：陳亦偉/核稿：劉文瑜）1090618