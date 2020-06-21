小池主導東京都知事選戰　在野力搏憂邊緣化

（中央社東京21日綜合外電報導）日本東京都知事選戰開跑，現任知事小池百合子挾「抗疫」高支持率，可說暫時主導選戰，讓在野陣營危機感大增，憂心選戰結果恐讓在野黨被邊緣化，傾全黨之力相挺所支持候選人。日本東京都知事選舉7月5日投開票，共有22人完成登記參選，創史上最多人參選紀錄，現任知事小池百合子選情被外界看好。22名候選人除了67歲現任知事小池百合子，還有45歲令和新選組主席山本太郎、73歲日本律師聯合會前會長宇都宮健兒、46歲熊本縣前副知事小野泰輔、52歲保護國民防止NHK傷害黨主席立花孝志等人。東京都選委會表示，截至17日為止，東京都合格選民為1146萬8938人。這次選戰受2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情尚未平息影響，防疫成選戰焦點之一，各陣營避免舉行大型造勢活動，候選人也不會跟過去一樣和支持者握手。有候選人表態不會舉行街頭演說，改以網路平台進行演說，爭取選民認同；就算有候選人還是會舉辦街頭演說，但也說會呼籲支持者戴口罩，並維持社交距離。除了防疫作為，各政黨間角力與盤算也頗受關注。日本時事通信社報導，在野的立憲民主黨陣營，罕見連續幾天派出幹部層級人士，為無黨派宇都宮健兒助選，希望扭轉宇都宮選情，因為根據這次選戰的結果，有可能讓在野黨氣勢更加低迷。另一方面，在全國執政的自民黨原想推薦小池但遭拒絕，讓自民黨與小池間呈現一種微妙關係，也為自民黨面對下一屆眾議員選舉及明年的東京都議員選舉，埋下不安因子。就在選舉18日公告後的第一個週末假期，立憲民主黨主席枝野幸男、共產黨與社會民主黨主席、國民民主黨眾議員小澤一郎等人，20日聯袂拜訪宇都宮競選總部，為宇都宮加油打氣。枝野在拜會結束後受訪說，這是一場希望大家判斷為了保障生命與生活，必須選出什麼樣領導人的重要選戰，「我們會傾全黨之力協助」。枝野17日在黨內會議上就表明「要像中央級選戰一樣傾注全力」。枝野本人18日就前往宇都宮處加油，立憲民主黨代理執行主席長妻昭19日也前往聲援；長妻昭還預計21日上街頭為宇都宮站台。立憲民主黨傾注全力的背景，跟枝野等人心中焦慮有關，因為一開始本來希望主導在野陣營共推一人參選，把這場選戰當成接下來登場的眾議員選舉前哨戰，展現立憲民主黨的存在感；但同為在野的「令和新選組」主席山本太郎卻拒絕立憲民主黨盤算，甚至自行出馬參選；國民民主黨也決定自主投票，無特定支持人選。山本太郎在去年參議員選舉，跟立憲民主黨主導的在野團結劃清界線，順利讓令和新選組拿下2席，立憲民主黨內也有人對支持宇都宮有意見，有人說，「宇都宮如果跟山本一樣，將有失在野第一大黨顏面，將成黨中央高層人士責任」。除了在野間無法整合，在中央執政的自民黨與小池間的距離，也可以從自民黨中央及東京都黨部的態度看出落差。自民黨在2016年東京都知事選舉提名人選，結果慘敗給小池，隨後在東京都議會一直跟小池處於對立的自民黨東京都黨部，雖然想自提參選人選，但卻找不到合適戰將；東京都黨部內甚至也有意見認為，跟小池修復關係才是上策。日前多次表態力挺小池的自民黨幹事長二階俊博曾私下跟身旁人士說，「選舉不贏的話就沒有意義」，所以在黨中央一直以來都力抗「反小池」氛圍，並協調黨中央推薦小池參選。不過，小池以「欲獲都民推薦」為由，跟自民黨保持一定距離，讓自民黨中央最終決定「自主投票」；長年在中央與自民黨聯合執政的公明黨，明確表態力挺小池，自民黨與公明黨也在挺小池議題上出現微妙差異。有東京都選出的自民黨國會議員就說，這是最糟的情況，結果就是小池在選後將不受拘束。（譯者：黃名璽/核稿：嚴思祺）1090621