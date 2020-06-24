大熊貓的利爪　加國記者出書揭露中國滲透

▲《熊貓的利爪》封面（圖／翻攝自 Amazon Canada）

（中央社台北24日電）加拿大資深記者文達峰所著的新書「大熊貓的利爪：中國如何滲透、影響與威嚇加拿大」中文版將在台灣出版。他在書中揭露看似無害的中國，如何透過政商等管道滲透加國內政。文達峰（Jonathan Manthorpe）2019年出版新書「大熊貓的利爪：中國如何滲透、影響與威嚇加拿大 」（Claws of the Panda: Beijing's Campaign ofInfluence and Intimidation in Canada），探討中國如何透過商業、政治和媒體等管道，滲透、影響加拿大的內政。文達峰在書中指出，加拿大從19世紀的傳教士年代起，就有個迷思，認為自己能改變中國；到了現代，也以為能用經貿交流，促使中國的政治和社會改革。但他認為，加拿大永遠改變不了中國；反而要問的是，中國是否改變了加拿大？書中指出，中國透過收購、利誘加國華文媒體、恐嚇記者等方式，控制輿論；甚至聘用當地記者，協助蒐集情報。在學界，除了以「孔子學院」輸出中國的意識形態外，也透過加國的留學生組織監視學生，並進行政治動員。書中也指出，中國在加國編織的政治網絡，已經上至聯邦、下至市級，並超越華裔社群，只要中國提出相關議題，就有人現身為北京的利益代言，甚至能主導討論。不過文達峰也表示，加國華人社群並非鐵板一塊，都支持中共；甚至有不少人是為逃離中共政權才移民加國，而這些親北京網路的建立，就如同中共在加國繼續控制著他們的生活。類似的戲碼也在許多國家上演，澳洲學者漢密爾頓（Clive Hamilton）2018出版的「無聲的入侵：中國因素在澳洲」（Silent Invasion: China's Influencein Australia），便討論中國對澳洲的滲透問題。這本書付梓前，原定的出版社卻直言擔心遭北京報復，延後出版計畫。漢密爾頓認為，出版社在自己的國家，審查批評中國的書，這整件事恰恰應證了自己的論點。自由亞洲電台報導，漢密爾頓原定今年再出版和德國馬歇爾基金會研究員馬曉月（Mareike Ohlberg）合著的新書「隱形的操盤手：揭露中共如何重塑世界」(Hidden hand: Exposing how the Chinese communistparty is reshaping the world) ，結果日前因收到一封英國杜爾斯律師事務所（Druces Law）的信函而暫緩。杜爾斯事務所代表的客戶，是英國的48家集團俱樂部（The 48 Group Club），這個組織致力於建立中英貿易交流，俱樂部主席裴理（Stephen Perry）家族和中國領導高層關係密切。在台灣，「中國因素」近年也成為兩岸關係焦點，中央研究院社會所副研究員吳介民等學者，2017年也出版「吊燈裡的巨蟒：中國因素作用力與反作用力」，從產業、媒體、宗教交流等面向，討論中國滲透的問題。後疫情時代，中國致力提升國際形象，修補與各國的關係，但若培植代理人滲透內政的做法不變，恐怕仍難解國際社會的疑慮和反中情緒。（編輯：沈朋達/張淑伶）1090624