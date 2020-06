大熊貓的利爪　加國記者出書揭露中國滲透

▲《熊貓的利爪》封面(圖/翻攝自 Amazon Canada)

(中央社台北24日電)加拿大資深記者文達峰所著的新書「大熊貓的利爪:中國如何滲透、影響與威嚇加拿大」中文版將在台灣出版。他在書中揭露看似無害的中國,如何透過政商等管道滲透加國內政。文達峰(Jonathan Manthorpe)2019年出版新書「大熊貓的利爪:中國如何滲透、影響與威嚇加拿大 」(Claws of the Panda: Beijing's Campaign ofInfluence and Intimidation in Canada),探討中國如何透過商業、政治和媒體等管道,滲透、影響加拿大的內政。文達峰在書中指出,加拿大從19世紀的傳教士年代起,就有個迷思,認為自己能改變中國;到了現代,也以為能用經貿交流,促使中國的政治和社會改革。但他認為,加拿大永遠改變不了中國;反而要問的是,中國是否改變了加拿大?書中指出,中國透過收購、利誘加國華文媒體、恐嚇記者等方式,控制輿論;甚至聘用當地記者,協助蒐集情報。在學界,除了以「孔子學院」輸出中國的意識形態外,也透過加國的留學生組織監視學生,並進行政治動員。書中也指出,中國在加國編織的政治網絡,已經上至聯邦、下至市級,並超越華裔社群,只要中國提出相關議題,就有人現身為北京的利益代言,甚至能主導討論。不過文達峰也表示,加國華人社群並非鐵板一塊,都支持中共;甚至有不少人是為逃離中共政權才移民加國,而這些親北京網路的建立,就如同中共在加國繼續控制著他們的生活。類似的戲碼也在許多國家上演,澳洲學者漢密爾頓(Clive Hamilton)2018出版的「無聲的入侵:中國因素在澳洲」(Silent Invasion: China's Influencein Australia),便討論中國對澳洲的滲透問題。這本書付梓前,原定的出版社卻直言擔心遭北京報復,延後出版計畫。漢密爾頓認為,出版社在自己的國家,審查批評中國的書,這整件事恰恰應證了自己的論點。自由亞洲電台報導,漢密爾頓原定今年再出版和德國馬歇爾基金會研究員馬曉月(Mareike Ohlberg)合著的新書「隱形的操盤手:揭露中共如何重塑世界」(Hidden hand: Exposing how the Chinese communistparty is reshaping the world) ,結果日前因收到一封英國杜爾斯律師事務所(Druces Law)的信函而暫緩。杜爾斯事務所代表的客戶,是英國的48家集團俱樂部(The 48 Group Club),這個組織致力於建立中英貿易交流,俱樂部主席裴理(Stephen Perry)家族和中國領導高層關係密切。在台灣,「中國因素」近年也成為兩岸關係焦點,中央研究院社會所副研究員吳介民等學者,2017年也出版「吊燈裡的巨蟒:中國因素作用力與反作用力」,從產業、媒體、宗教交流等面向,討論中國滲透的問題。後疫情時代,中國致力提升國際形象,修補與各國的關係,但若培植代理人滲透內政的做法不變,恐怕仍難解國際社會的疑慮和反中情緒。(編輯:沈朋達/張淑伶)1090624