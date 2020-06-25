蝗蟲大軍逼近巴西南部　近日天氣是入侵關鍵

（中央社記者唐雅陵聖保羅24日專電）目前正越過南美洲阿根廷的蝗蟲大軍，距離巴西南部南大河州以西的巴拉多瓜拉伊市（Barra do Quarai）約130公里。氣象學家指出，未來幾天的天氣將決定蝗蟲雲是否入侵巴西。阿根廷政府指出，這種蝗蟲是一種遷徙害蟲，喜食樹薯、玉米和甘蔗，每天飛行距離可長達150公里。巴西政府指出，南大河州（Rio Grande do Sul）西部地帶正在密切關注蝗蟲雲的移動情況，以及未來幾天的天氣變化；若蝗蟲大軍抵達巴西，農業部也考慮使用農業飛機來控制蟲害。目前巴西擁有世界第二大農業航空機隊，共有2280架飛機，其中426架在南部。巴西農業部已要求聯邦農業監督局和農業保護局對農作物進行監測，並引導農民，特別是南大河州的農民，在蝗蟲雲抵達巴西時採取可能的蟲害控制措施。農業部23日發布聲明強調，巴西植物檢疫當局亦通過植物健康委員會蝗蟲技術小組（Cosave）與阿根廷、玻利維亞和巴拉圭當局保持密切聯繫。根據阿根廷農業部報告，目前正越過南美洲的蝗蟲物種隸屬於刺胸蝗亞科，1960年代對阿根廷的農業生產造成嚴重損害，被指為是一種「鮮為人知的害蟲」。2015年、2017年和2019年一再襲擊阿根廷。巴西農業部指出，這類蝗蟲自19世紀以來就曾在巴西出現，直到1930年及1940年代對巴西南部地區的水稻作物造成巨大損失，但之後就未再出現蝗蟲雲。（編輯：王永志）1090625