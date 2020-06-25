至今共23起群聚感染　日本北海道強化防疫

（中央社東京25日綜合外電報導）日本北海道2019冠狀病毒疾病（COVID-19）病例數已見趨緩，但昨天又發生一起群聚感染，是境內第23起，讓北海道政府等單位對可能出現的第3波感染，強化相關防疫態勢。日本讀賣新聞報導，日本政府解除全境「緊急事態宣言」到今天正好滿一個月，北海道內新增病例數雖有減少傾向，但24日一間卡拉OK餐飲店出現北海道內第23起群聚感染，讓疫情發展難料。北海道從2月在北見市發生第一起群聚感染以來，至今已確認出現23起群聚感染；就算「緊急事態宣言」解除後，這一個月來已在札幌市及小樽市4間餐飲店、岩見澤市一間美容院，及札幌市勤醫協中央醫院等6處發生群聚感染。根據統計，北海道確診病例總數約1200例，其中群聚感染確診病例約500例，占整體病例數約4成。札幌市北區一處老人照護中心，共有入住老人及員工共92人確診，其中有17位老人死亡，是北海道內最大的群聚感染案例。北海道為預防可能出現的第3波疫情，正在努力強化醫療能量等防疫能力。在PCR檢查部分，雖然現在每天可檢查約1400人，但接下來將提升到每天1700人左右；為防止疫情擴散，如何早期發現感染者是一大課題，因此將持續增設PCR檢查中心。北海道目前可以確保約700張隔離病床，截至24日的住院人數為82人，醫療能量還算相當充裕。而接收輕症患者入住的住宿療養設施，札幌市內已有3處，為因應接下來可能發生的群聚感染，也將在旭川市、函館市、北見市、帶廣市及釧路市等地，根據各地狀況儘速準備開設住宿療養設施。（譯者：黃名璽/核稿：蔡佳敏）1090625