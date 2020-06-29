年輕人追夢　韓國首都圈人口首次在全國占比過半

（中央社首爾29日綜合外電報導）為追尋夢想，到首爾求學、求職的韓國年輕人前仆後繼，據統計，包括首爾在內的韓國首都圈人口今年將首次在全國占比過半，且非首都區人口預估將持續往首都圈遷移。韓聯社報導，韓國統計廳今天發布近20年首都圈人口移動及人口展望報告，預測今年首爾市、仁川市、京畿道等首都圈人口將達到2596萬人，超過非首都圈人口2582萬人，也是統計廳自1970年進行人口統計以來，首都圈人口首次在全國占比過半。韓國非首都圈人口向首都圈移動的狀況已持續數十年，雖因公家機關遷至非首都圈、中央政府機關遷至世宗市，趨勢在2010年略為放緩，但2017年起又開始大幅增加。統計廳分析，韓國整體人口雖減少，但首都圈仍將維持高人口密度，首都圈人口在今年超越非首都圈人口後，今後占比可望持續保持在5成以上。首都圈中，以首爾市的淨移入人口最多，大部分都是為未來發展前往首都求學、求職的年輕人。觀察遷徙原因，以2019年為基準，因工作搬家的人口共6.4萬占最大宗，其次則為求學搬到首都圈，共2.1萬人；且大部分都是獨自一人搬到首都圈。按年齡區分，10到19歲及20到29歲人口近20年持續往首都圈移動，30到39歲人口自2018年起轉為淨移入，即搬到首都圈的人口多於搬出首都圈的人口；40歲以上人口則從2008年後都是搬出多於搬入。不過，若只看首都圈內人口移動狀況，受房價高漲影響，首爾、仁川人口反而持續向京畿道移動，2019年共有9.6萬人從首爾搬到京畿道、4000人從仁川搬到京畿道。（譯者：廖禹揚/核稿：陳政一）1090629