囹圄22年　中國民運人士劉賢斌出獄又遭隔離

（中央社台北28日電）3次入獄、共計被關押近22年的中國四川民運人士劉賢斌27日刑滿出獄。不過，準備前去與劉賢斌會面的朋友昨遭當局阻攔，短暫被公安限制行動，而劉賢斌則將被以防疫為由，隔離14天。香港明報報導，劉賢斌今年51歲，他1989年就讀於中國人民大學時積極參與民運，六四後回四川繼續抗爭，籌劃成立地下「高自聯」，1991年4月被捕，翌年被北京市中級法院以「反革命宣傳煽動罪」判監2年半，關押在秦城監獄，1993年10月出獄。劉賢斌其後參與組建中國民主黨，1999年7月再次被捕，後被四川遂寧市中級法院以「顛覆國家政權罪」判囚13年。2008年11月獲釋後，他又加入諾貝爾和平獎得主劉曉波起草的「零八憲章」首批連署。2010年6月劉賢斌第3次被捕，翌年被遂寧中院以「煽動顛覆國家政權罪」判監10年。起訴書稱，劉賢斌在海外網站發表4篇文章詆譭中共，包括批評汶川地震倒塌學校的豆腐渣工程，以及不滿當局將揭露及調查豆腐渣工程的譚作人和黃琦判刑。報導說，昨晚，推特（Twitter）帳號「YeQing」發消息和影片表示，計劃去接劉賢斌出獄的朋友，中午遭身穿寫有「防疫工作」、「中共黨員」字樣紅背心的人員阻攔，至少兩人被帶上警車，稍晚後獲釋。六四學生領袖王丹昨天晚間也在臉書（Facebook）貼文稱，劉賢斌已到酒店，並接受14日隔離。（編輯：翟思嘉/沈朋達）1090628